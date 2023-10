Artaigil ùr: Dèan eòlas air bòidhchead Eerie an Partal Lunar Eclipse

Dèan deiseil airson sealladh celestial fhaicinn mar gun dad eile! Air oidhche 28 Dàmhair, bheir iongantas iongantach gràs air speur na h-oidhche - pàirt gealaich eclipse. Mar a bhios gealach an t-Sealgair Làn ag èirigh, bidh cothrom aig luchd-amhairc air feadh an t-saoghail a’ ghealach fhaicinn a’ sleamhnachadh mean air mhean tro oir sgàil na Talmhainn.

Tha àite sònraichte aig Gealach Làn an t-Sealgair, an dàrna Gealach Làn às deidh Gealach an Fhoghair, ann am beul-aithris agus mìosachain. Air an ainmeachadh le daoine nan Ciad Nàiseanan agus fo bhuaidh traidiseanan Còirneil Ameireagaidh agus Eòrpach, tha na h-ainmean sin a’ cur beagan dìomhaireachd ri cearcall na gealaich.

Rè an tachartas nèamhaidh iongantach seo, is dòcha gum bi a 'ghealach a' nochdadh nas lugha na an àbhaist, a rèir coltais air a bogadh ann an dubhar. Ged nach eil e ri fhaicinn anns a h-uile sgìre, bidh luchd-amhairc ann an Canada an Atlantaig agus an Ceann a Tuath a’ faicinn a’ Ghealach gu ìre air a chòmhdach, a’ cur ri a bòidhchead neònach. Cuimhnich gun cùm thu sùil a-mach airson eclipse na gealaich leis gu bheil a’ Ghealach a’ co-thaobhadh gu dlùth ris a’ Ghrian agus an Talamh, a’ cruthachadh taisbeanadh lèirsinneach iongantach.

Gus am feum as fheàrr a dhèanamh den tachartas iongantach seo, faigh grèim air an teileasgop agad no paidhir phrosbaig agus lorg àite le speuran soilleir. Bheir a bhith a’ coimhead air gluasad na gealaich tro dhiofar ìrean tron ​​eclipse sealladh gun samhail air ar nàbaidheachd celestial.

Na caill an cothrom seo sgrùdadh a dhèanamh air iongantasan a’ chosmos. Thoir cuireadh do charaidean is do theaghlach a thighinn còmhla riut agus cuimhneachain maireannach a chruthachadh fo sholas na gealaich draoidheil. Roinn an toileachas agus sgaoil am facal mun iongantas nèamhaidh seo.

FAQ:

C: Dè a th’ ann am pàirt gealaich eclipse?

F: Bidh pàirt gealaich eclipse a’ tachairt nuair a thèid a’ Ghealach tro phàirt de sgàil na Talmhainn, agus mar thoradh air sin bidh pàirt de dhorchadas air uachdar na gealaich.

C: Cuin a thachras am pàirt gealaich eclipse?

F: Bidh am pàirt gealaich eclipse a’ gabhail àite air oidhche 28 Dàmhair.

C: Am bi pàirt den eclipse gealaich ri fhaicinn bho gach sgìre?

A: Chan e, bidh an eclipse gealaich pàirteach ri fhaicinn sa mhòr-chuid bho roinnean leithid Atlantic Canada agus an Ceann a Tuath.

C: An urrainn dhomh pàirt den eclipse gealaich fhaicinn gun uidheamachd sònraichte sam bith?

F: Fhad ‘s a chithear an eclipse gealaich pàirteach leis an t-sùil rùisgte, le bhith a’ cleachdadh teileasgop no prosbaig cuiridh e ris an eòlas seallaidh.

C: A bheil cunnartan sam bith co-cheangailte ri bhith a’ coimhead air gealaich eclipse?

F: Chan eil cunnartan aithnichte co-cheangailte ri bhith a’ coimhead air gealaich eclipse. Eu-coltach ri solar eclipse, tha e gu tur sàbhailte eclipse gealaich fhaicinn gu dìreach.