An ‘Fearcall Teine’ Solar Eclipse: Mar a choimheadas tu e gu sàbhailte agus mar a dhìonas tu do shùilean

Thathas an dùil gun tachair tachartas celestial tearc ris an canar eclipse grèine annular, ris an canar cuideachd an ‘ring of fire’ eclipse, Disathairne, Dàmhair 14th. Bidh an eclipse seo ri fhaicinn air feadh pàirtean de na Stàitean Aonaichte, le cothrom aig a h-uile stàit 48 as ìsle pàirt den eclipse fhaicinn. Bidh an t-iongantas a 'tachairt nuair a bhios a' ghealach a 'dol eadar an Talamh agus a' ghrian, ach tha i aig an ìre as fhaide air falbh san orbit aice, a 'cur casg air bho bhith a' còmhdach na grèine gu tur agus a 'cruthachadh fàinne solais.

Tha e cudromach cuimhneachadh gum faod a bhith a’ coimhead gu dìreach air a’ ghrèin aig àm eclipse gun dìon sùla ceart cron maireannach a dhèanamh air do shùilean. Tha NASA ag ràdh nach eil e a-riamh sàbhailte coimhead gu dìreach air a’ ghrian aig àm eclipse. An àite sin, bu chòir do luchd-amhairc dìon sùla sònraichte a chleachdadh, leithid glainneachan seallaidh grèine ceadaichte (ris an canar cuideachd glainneachan eclipse) no neach-seallaidh grèine inneal-làimhe.

Chan eil glainneachan-grèine cunbhalach gu leòr airson eclipse fhaicinn gu sàbhailte. Tha NASA a’ daingneachadh, eadhon ged a tha speuclairean-grèine dorcha, nach eil iad a’ tabhann dìon iomchaidh. Tha luchd-amhairc grèine ceadaichte mìltean de thursan nas dorcha agus bu chòir dhaibh cumail ri inbhe eadar-nàiseanta ISO 12312-2. Feumaidh an luchd-amhairc sin an dà chuid an t-sùil cheart is chlì a chòmhdach agus bileagan a bhith aca a’ nochdadh an neach-dèanamh, stiùireadh airson a chleachdadh gu sàbhailte, agus rabhaidhean mu chunnartan sam bith.

Tha e cuideachd cudromach gun a bhith a’ cleachdadh camarathan, prosbaig, teileasgopan, no innealan sam bith eile gus eclipse fhaicinn fhad ‘s a bhios tu a’ caitheamh glainneachan eclipse no a ’cleachdadh inneal-seallaidh grèine inneal-làimhe. Faodaidh na ghathan grèine dùmhail dochann mòr a dhèanamh air an t-sùil oir loisgidh iad tron ​​​​chriathrag.

Mura h-eil cothrom agad air glainneachan eclipse no neach-seallaidh grèine inneal-làimhe, faodaidh tu proiseactair eclipse pinhole a chruthachadh mar dhòigh seallaidh neo-dhìreach. Tha NASA a’ moladh bogsa cairt-bhòrd a chleachdadh, duilleag geal de phàipear, teip, siosar, agus pìos foil alùmanum gus am proiseactair a dhèanamh. Le bhith a 'cruthachadh fosgladh beag anns a' pholl agus a 'toirt dealbh na grèine air a' phàipear, faodaidh tu an eclipse fhaicinn gu sàbhailte gun a bhith a 'coimhead gu dìreach air a' ghrian.

Cuimhnich nach eil e sàbhailte ach an eclipse fhaicinn gun dìon sùla fhad ‘s a tha a’ ghrian air a chòmhdach gu tur leis a ’ghealach. Cho luath ‘s a nochdas eadhon beagan den ghrèin, feumar glainneachan eclipse no neach-seallaidh grèine inneal-làimhe a chleachdadh a-rithist.

Tha e cudromach sgrùdadh a dhèanamh air glainneachan eclipse no luchd-amhairc inneal-làimhe airson milleadh sam bith mus cleachd thu iad, agus an cuir air falbh ma tha iad air an reubadh no air an sgrìobadh. Bu chòir stiùireadh a thoirt do chloinn mar a choimheadas iad an eclipse gu ceart, agus bu chòir dhaibh an-còmhnaidh a bhith fo stiùir nuair a bhios iad a’ cleachdadh glainneachan eclipse no luchd-amhairc grèine inneal-làimhe.

Faodaidh luchd-dealasach reul-eòlas a bhith a’ coimhead air adhart ris an ath eclipse grèine iomlan a’ dol thairis air Ameireaga a Tuath air 8 Giblean, 2024, a rèir NASA.

