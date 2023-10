Dèan deiseil airson na Solar Eclipses iongantach ann an 2023 agus 2024

Anns na bliadhnaichean 2023 agus 2024, tha dùil gun tachair dà thachartas celestial tarraingeach anns na Stàitean Aonaichte: eclipse grèine annular agus eclipse grèine iomlan. Gus na tachartasan iongantach sin fhaicinn gu sàbhailte, tha e cudromach a bhith deiseil leis an uidheamachd cheart.

Bidh a’ chiad tachartas, eclipse grèine annular, a’ gabhail àite air 14 Dàmhair, 2023. Bidh an eclipse seo ri fhaicinn bho Oregon gu Texas, leis an eclipse as àirde ris an canar annularity a’ còmhdach 90% den ghrèin. Aig àirde an eclipse, cruthaichidh oirean a-muigh na grèine buaidh “fàinne teine" iongantach. Tha e deatamach glainneachan sìoltachain grèine a chaitheamh air feadh an eclipse seo gu lèir.

Bidh an dàrna tachartas, solar eclipse iomlan, a’ tachairt air 8 Giblean, 2024, agus bidh e ri fhaicinn bho Texas gu Maine. Rè eclipse grèine iomlan, bidh a 'ghealach a' dol eadar a 'Ghrian agus an Talamh, a' bacadh aghaidh na grèine gu tur airson grunn mhionaidean. Tha e sàbhailte na glainneachan eclipse agad a thoirt air falbh rè iomlanachd, ach feumaidh iad a bhith air an caitheamh ro agus às deidh na h-ìre seo, oir bidh a’ ghrian ri fhaicinn a-rithist. Is e dìreach an fheadhainn a tha taobh a-staigh slighe 115 mìle de leud a chì an làn eclipse, agus gheibh an còrr de na Stàitean Aonaichte eòlas air pàirt eclipse.

Gus na eclipses grèine sin fhaicinn gu sàbhailte, tha e riatanach glainneachan a chleachdadh le sìoltachain grèine, ris an canar cuideachd glainneachan eclipse. Bu chòir na glainneachan sin coinneachadh ri inbhe eadar-nàiseanta ISO 12312-2 airson coimhead dìreach air a’ ghrian, leis nach eil speuclairean-grèine cunbhalach gu leòr. Tha e deatamach a bhith mothachail gur dòcha nach bi glainneachan a chaidh a cheannach bho luchd-reic air-loidhne leithid Amazon no eBay earbsach, oir is dòcha nach do rinn cuid de luchd-reic deuchainn ceart air na toraidhean aca airson sàbhailteachd.

Thathas a’ moladh liosta solaraiche sàbhailte Comann Reul-eòlais Ameireagaidh a chleachdadh nuair a bhios tu a’ ceannach glainneachan eclipse no sìoltachain grèine. A bharrachd air an sin, faodaidh stòran bogsa mòr leithid Home Depot, Lowe's, agus Walmart glainneachan eclipse a tha a’ gèilleadh ri ISO a reic fhad ‘s a mhaireas solar. Tha e riatanach na glainneachan a sgrùdadh airson milleadh sam bith, leithid sgrìoban no sìoltachain sgaoilte, mus tèid an cleachdadh.

Comharraich na mìosachain agad airson eclipses grèine iongantach ann an 2023 agus 2024, agus cuimhnich gun cuir thu prìomhachas air do shàbhailteachd le bhith a’ cleachdadh dìon sùla ceart. Faigh tlachd bho na tachartasan speurail iongantach a tha aig nàdar dhuinn.

Mìneachaidhean:

Is e seòrsa de eclipse a th’ ann an eclipse grèine far a bheil a’ ghealach as fhaide air falbh bhon Talamh, a’ ciallachadh gu bheil a’ ghrian a’ nochdadh mar fhàinne shoilleir, no annulus, timcheall na gealaich.

Bidh eclipse grèine iomlan a’ tachairt nuair a bhios a’ Ghealach a’ dùnadh a-mach na grèine gu tur, a’ leantainn gu ùine ghoirid de dhorchadas tron ​​​​latha.

Is e glainneachan adhbhar sònraichte a th’ ann an glainneachan sìoltachain grèine a dhìonas na sùilean bho rèididheachd grèine cronail aig àm eclipses, a leigeas leis a’ ghrian fhaicinn gu sàbhailte.

Tha an inbhe ISO 12312-2 na inbhe sàbhailteachd eadar-nàiseanta airson sìoltachain a thathas a’ cleachdadh ann an sealladh dìreach grèine.

stòran:

- Comann Reul-eòlais Ameireagaidh

- NASA