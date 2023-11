Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh cho iom-fhillte ‘s a tha giùlan lorg grèine lus na grèine

Tha lus na grèine air a bhith aithnichte o chionn fhada airson an comas iongantach a bhith a 'cumail sùil air gluasad na grèine, giùlan ris an canar heliotropism. Ach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann am PLoS Biology a’ toirt dùbhlan don chreideas a bh’ ann roimhe gu bheil an gluasad seo fo smachd photoreceptor a-mhàin ris an canar phototropism. An àite sin, tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh California air faighinn a-mach gu bheil grunn sheòrsaichean de photoresponses an sàs ann an lus na grèine a 'lùbadh a dh'ionnsaigh solas na grèine.

Ann an deuchainn roimhe a chaidh a dhèanamh ann an 2016, lorg am bith-eòlaiche planntrais Stacey Harmer agus an sgioba aice gu bheil planntaichean lus na grèine òg a’ cumail sùil air solas na grèine air sgàth pàtrain sònraichte aig àm fàs gas. Nochd an sgrùdadh gu robh lusan grèine a chaidh fhàs a-staigh gu dìreach an aghaidh solas fuadain agus ginean gnìomhaichte co-cheangailte ri phototropin. Gu h-iongantach, cha do nochd lusan grèine a chaidh fhàs a-muigh eadar-dhealachaidhean mòra anns an fhreagairt aca do ghluasad na grèine. Lorg luchd-rannsachaidh gu bheil siostaman fàilteachaidh aotrom eile aig planntrais a-muigh, leithid inneal gus solas dearg a ghineadh san dubhar a sheachnadh. Tha an uidheamachd seo air a chuir an gnìomh air taobh an iar gas lus na grèine tràth san latha nuair a tha a’ ghrian san ear.

Cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gu bheil grunn shlighean moileciuil an sàs ann an lorg grèine lus na grèine, a’ nochdadh cho iom-fhillte ‘s a tha an giùlan seo. Ach, chan eil iad fhathast air na ginean sònraichte a tha an urra ri heliotropism aithneachadh. Dh’ fhaodadh tuigse fhaighinn air na slighean moileciuil sin a bhith luachmhor do luchd-briodaidh ann a bhith a’ leasachadh phlanntaichean a chumas an comas seo.

B’ e aon de na co-dhùnaidhean as iongantaiche bhon sgrùdadh an astar aig a bheil lus na grèine ag ionnsachadh sùil a chumail air a’ ghrian. Nuair a chaidh lusan grèine a chaidh fhàs anns an obair-lann a ghluasad a-muigh, thòisich iad sa bhad às deidh na grèine. Tha seo a’ nochdadh gun deach “ath-fhilleadh” de sheòrsa air choreigin air na planntaichean a dh’ fhàs ann an obair-lann agus gu bheil lusan grèine ceadaichte a’ ghrian a leantainn buailteach fàs nas fheàrr na an fheadhainn nach eil.

Gu inntinneach, mar a bhios lusan na grèine a 'fàs nas fheàrr, bidh iad a' call an comas a bhith a 'lùbadh chun na grèine. Cho luath ‘s a ruigeas iad aibidh, stadaidh an gluasad aca, agus bidh iad a’ coimhead chun iar airson a ’chòrr de am beatha. Ach, tha na buannachdan aig an giùlan seo. Bidh lusan grèine nas sine a 'toirt seachad teas a bharrachd, a tha a' tàladh biastagan poileanachaidh. Tha seo, an uair sin, a 'leigeil le lusan grèine nas sine gintinn.

Tha an sgrùdadh ùr seo a’ toirt sealladh ùr air giùlan lorg grèine lus na grèine, a’ nochdadh cho iom-fhillte agus cho cudromach sa tha iomadh uidheamachd photoresponse. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus na slighean moileciuil a tha na lùib fhuasgladh agus gus solas a thilgeil air bunaitean ginteil heliotropism.

CÀBHA

Carson a bhios lusan grèine a 'cumail sùil air a' ghrian?

Bidh lusan-grèine a 'cumail sùil air a' ghrian mar phàirt de ghiùlan ris an canar heliotropism, far am bi iad a 'lùbadh an duilleagan agus na flùraichean gu solas na grèine. Leigidh an gluasad seo leotha an ìre as àirde de sholas na grèine a nochdadh airson foto-co-chur, pròiseas deatamach airson fàs agus mairsinn beò.

Dè a th 'ann an heliotropism?

Is e heliotropis an t-iongantas anns a bheil lusan a 'stiùireadh an cuid dhuilleagan agus flùraichean gu solas na grèine. Bidh e a’ cuideachadh lusan gus an ìre as motha de sholas na grèine a gheibh iad airson cinneasachadh agus fàs lùtha.

Carson a bhios lusan grèine nas sine a’ stad a’ cumail sùil air a’ ghrian?

Mar a bhios lusan na grèine a' fàs nas sine, sguir an gluasad aca airson sùil a chumail air a' ghrian. Bidh iad a’ coimhead chun iar gun chrìoch gus am bàsaich iad. Ach, bidh lusan grèine nas sine a 'toirt seachad teas a bharrachd, a tha a' tàladh biastagan poileanachaidh agus a 'toirt cothrom dhaibh gintinn.

Dè cho luath ‘s a dh’ ionnsaicheas lusan grèine sùil a chumail air a’ ghrian?

Tha lus na grèine a’ nochdadh comas iongantach atharrachadh gu sgiobalta gus sùil a chumail air a’ ghrian. Nuair a thèid lus na grèine fhàs ann an suidheachadh obair-lann a ghluasad a-muigh, tòisichidh iad a 'leantainn na grèine sa bhad, a' comharrachadh pròiseas ionnsachaidh luath. Tha an giùlan seo a’ nochdadh seòrsa de “ath-fhilleadh” anns na lusan.