Buaidh Solar Eclipse air an t-sìde

Faodaidh eclipse grèine, mar an eclipse annular a tha ri thighinn Disathairne, buaidh mhòr a thoirt air an aimsir air uachdar na Talmhainn. Nuair a thèid a’ ghealach seachad air beulaibh na grèine, bidh i a’ cur sgàil air an Talamh, ag adhbhrachadh atharrachaidhean ann an teòthachd, astar gaoithe, taiseachd, agus còmhdach neòil.

Bidh na tha de sholas na grèine air a bhacadh aig àm eclipse a’ toirt buaidh air meud nan atharrachaidhean sìde sin. Dìreach mar a tha raointean dubhar nas fhuaire na an fheadhainn ann an solas dìreach air latha teth, mar as motha de sholas na grèine a thèid a bhacadh aig àm eclipse, is ann as drùidhtiche a bhios an teòthachd a’ tuiteam. Tha dùil gun cuir eclipse bliadhnail Disathairne casg air suas ri 90% den ghrèin air slighe chumhang bho Oregon gu Texas.

Tha eclipse annular a’ leigeil le beagan a bharrachd rèididheachd grèine ruighinn air uachdar na Talmhainn an taca ri eclipse iomlan. Ach, faodaidh eadhon lùghdachadh goirid ann an rèididheachd grèine buaidh a thoirt air teòthachd agus sìde eile. Faodaidh an dearbh lughdachadh teothachd ann an eclipse atharrachadh a rèir factaran mar an àm den bhliadhna agus còmhdach sgòthan.

Tha an ceàrn aig a bheil a’ ghrian a’ bualadh air an Talamh aig àm eclipse cuideachd a’ toirt buaidh air teòthachd. Bidh ceàrn grèine nas àirde, mar a chithear as t-samhradh, a’ toirt a-mach grian nas dian agus teodhachd nas àirde. Mar a bhios an tuiteam a 'tighinn dlùth, bidh ceàrn na grèine a' lùghdachadh, a 'ciallachadh gu bheil teòthachd nas ìsle.

Rè eclipse grèine iomlan 2017, thuit an teòthachd gu mòr ann an cuid de dh’ àiteachan air slighe iomlanachd. Thachair an eclipse san Lùnastal, air feasgar samhraidh, nuair a bha an teòthachd mar-thà àrd. Ann an Douglas, Wyoming, thuit an teodhachd 11 ceum ann an dìreach uair a thìde, agus chaidh tuiteam de cheumannan 4 gu 8 fhaicinn air feadh a deas.

Ged nach eil dùil gum bi an teòthachd cho mòr ann an eclipse Disathairne, tha e fhathast comasach lùghdachadh beag ann an teodhachd air slighe an annularity. Is dòcha gum faic sgìrean far nach eil ach pàirt de eclipse àrdachadh nas slaodaiche ann an teòthachd tron ​​​​latha.

A bharrachd air teòthachd, faodaidh eclipse grèine buaidh a thoirt air gaoth, taiseachd agus còmhdach sgòthan. Bidh an fhuarachadh luath ann an eclipse airson ùine ghoirid a’ lughdachadh na tha de theas air a stòradh san àile. Bidh seo a’ leantainn gu gaothan nas socraiche agus astar gaoithe nas ìsle. Faodaidh an teòthachd lùghdaichte cuideachd toirt air an èadhar a bhith a’ faireachdainn nas tais fhad ‘s a tha teòthachd an adhair a’ tighinn faisg air an drùchd.

Faodaidh lùghdachadh mòr ann an teòthachd buaidh a thoirt air còmhdach sgòthan rè eclipse. Ann an eclipse grèine iomlan 2017, sgaoil sgòthan ann am pàirtean de Carolina a Deas air sgàth gun do chaill iad an stòr teas aca. Tha e comasach gum bi beagan sgòthan a’ sgapadh aig àm eclipse Disathairne cuideachd.

Gu h-iomlan, tha comas aig solar eclipse an aimsir atharrachadh air uachdar na Talmhainn, le buaidh air teòthachd, gaoth, taiseachd agus còmhdach neòil. Faodaidh an dearbh bhuaidh atharrachadh a rèir suidheachadh sònraichte an eclipse agus an àite.