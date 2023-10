Bright Future aig Solar Power: Fuasgladh Comais tro Samhlachadh Optical

Tha cumhachd na grèine a’ nochdadh gu luath mar phrìomh thùs lùth ath-nuadhachail, le comas cruth-atharrachadh a thoirt air cruth-tìre lùth na cruinne. Ach, gus am bi lùth na grèine na fhuasgladh làidir agus earbsach, feumaidh dà leasachadh deatamach tachairt: gabhail farsaing agus adhartasan ann an teicneòlas gineadh is stòraidh.

Faodaidh dòighean cinneasachaidh traidiseanta a bhith cosgail agus ùineail, a’ cur bacadh air adhartas cumhachd na grèine. Gu fortanach, tha atharrais innleadaireachd a’ tabhann fuasgladh a tha ag atharrachadh geama. Le bhith a’ cleachdadh atharrais optigeach, faodaidh innleadairean gach taobh de leasachadh lùth na grèine a mhodaladh agus a sgrùdadh, bho ghluasad grèine gu ath-bheachdan co-phàirteach. Tha an dòigh-obrach seo gu mòr a’ leasachadh cruinneas, agus aig an aon àm a’ lughdachadh chosgaisean agus ùine gu margaidh.

Tha e deatamach gun tèid an ìre as motha de lùth na grèine a ghlacadh airson èifeachdas a mheudachadh. Tha dùbhlan mu choinneamh innleadairean a bhith a’ dealbhadh heliostats, sgàthan a bhios a’ cumail sùil air a’ ghrèin gus a lùths a chuimseachadh air luchd-gabhail. Feumaidh gach raon heliostat calibration sònraichte stèidhichte air diofar shuidheachaidhean, a’ dèanamh modhan dealbhaidh traidiseanta neo-phractaigeach. Tha atharrais optigeach a’ leigeil le innleadairean samhlaidhean gun àireamh a ruith, a’ dèanamh an fheum as fheàrr de mheud heliostat, farsaingeachd, curvature, agus suidheachadh. Bidh an dòigh sgiobalta seo a’ sàbhaladh ùine, airgead agus goireasan le bhith a’ lughdachadh an fheum air prototypes fiosaigeach.

A bharrachd air a bhith a’ glacadh lùth na grèine gu h-èifeachdach, tha e a cheart cho cudromach ga stòradh gu h-èifeachdach. Feumaidh tuathanasan grèine mòr fuasglaidhean stòraidh cosgais ìseal. Bidh RayGen, companaidh lùth ath-nuadhachail à Astràilia, a’ dèiligeadh ris an dùbhlan seo le stòradh lùth teirmeach sloc. Tha an dòigh stèidhichte seo a’ toirt a-steach teasachadh cuirp uisge le lùth air a chruthachadh le cumhachd na grèine. Faodar an lùth teirmeach a tha air a stòradh a chleachdadh airson seachdainean no mìosan le glè bheag de chall. Bidh an cothromachadh teasachaidh is fuarachaidh as fheàrr a’ dèanamh cinnteach à èifeachdas lùtha as àirde.

Tro na h-adhartasan sin ann an teicneòlas atharrais is stòraidh optigeach, faodaidh cumhachd na grèine faighinn thairis air na crìochan aige agus cur ri àm ri teachd neoni. Le èifeachdas agus èifeachdas nas fheàrr, faodaidh lùth na grèine a bhith ri fhaighinn latha is oidhche, ann an aimsir sam bith. Tha leasachadh fhuasglaidhean ùr-ghnàthach, leithid pròiseact stòraidh lùth fad-ùine RayGen ann am Bhictòria, Astràilia, a’ soilleireachadh a’ chomas a th’ ann teicneòlasan atharrais is lùth ath-nuadhachail a thoirt còmhla.

Tha turas cumhachd na grèine bho na faileasan gu fìor thoiseach lùth na cruinne an urra ri sgrùdadh leantainneach air atharrais innleadaireachd. Le bhith a’ cleachdadh a chomasan, is urrainn dhuinn fìor chomas lùth na grèine fhuasgladh agus ar slighe gu àm ri teachd seasmhach a luathachadh.

CÀBHA

Dè a th’ ann an atharrais optigeach?

Tha atharrais optigeach na dhòigh air giùlan solais a sgrùdadh agus a mhodaladh ann an diofar shiostaman gus coileanadh a bharrachadh. Ann an co-theacsa cumhachd na grèine, tha e a’ toirt comas do innleadairean raointean heliostat a dhealbhadh agus a chalpachadh, a’ meudachadh glacadh lùth na grèine.

Ciamar a tha stòradh lùth teirmeach sloc ag obair?

Tha stòradh lùth teirmeach ann an sloc a’ ciallachadh a bhith a’ cleachdadh lùth gus cuirp mòra uisge a theasachadh, a bhios a’ stòradh lùth teirmeach airson amannan fada. Faodar an lùth a tha air a stòradh a chleachdadh nuair a bhios feum air, le glè bheag de chall. Tha an dòigh seo a’ tabhann fuasgladh cosg-èifeachdach airson lùth na grèine a stòradh ann an gnìomhachd air sgèile mhòr.

Ciamar a bheir atharrais innleadaireachd buannachd do ghnìomhachas cumhachd na grèine?

Tha àite deatamach aig atharrais innleadaireachd ann an adhartachadh cumhachd na grèine. Tha e a’ ceadachadh modaladh agus mion-sgrùdadh ceart air siostaman lùth na grèine, a’ leasachadh dealbhadh, a’ lughdachadh chosgaisean, agus a’ leasachadh ùine-gu-margaidh. Bidh atharrais cuideachd a’ comasachadh fuasglaidhean ùr-ghnàthach a leasachadh, a’ faighinn thairis air dùbhlain ann an gineadh agus stòradh lùth grèine.