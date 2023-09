Bidh luchd-saidheans a’ sgrùdadh cunnartan slàinte agus fuasglaidhean airson siubhal fànais san àm ri teachd

Leis an àireamh de mhiseanan le sgioba a tha a’ sìor fhàs don fhànais agus planaichean airson misean gu Mars san àm ri teachd, tha luchd-saidheans ag obair gus na cunnartan slàinte a thig an cois siubhal fànais a lughdachadh. Is e aon de na prìomh dhraghan rèididheachd fànais. Tha speuradairean a tha a’ siubhal seachad air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta fosgailte do rèididheachd leantainneach, a dh’ fhaodadh droch bhuaidh a thoirt air na siostaman nearbhach agus cardiovascular. Tha NASA a’ leasachadh teicneòlas gus speuradairean a dhìon bho rèididheachd, a’ toirt a-steach a bhith a’ togail stuthan sèididh ann an carbadan fànais agus deiseachan-fànais. Is dòcha gun cuidich cuid de bhiadhan agus stuthan cur-ris, leithid enterade, le bhith a’ lughdachadh buaidhean nochdaidh rèididheachd.

Tha atharrachaidhean grabhataidh san fhànais cuideachd nan cunnart do speuradairean. Às aonais buaidh grabhataidh na Talmhainn, faodaidh fèithean agus cnàmhan crìonadh thar ùine mhòr. Gus cuir an aghaidh seo, feumaidh speuradairean eacarsaich a dhèanamh agus stuthan-leigheis a ghabhail, leithid bisphosphonate, gus an slàinte mhathan-spèisealachd a chumail suas. Bidh microgravity cuideachd a ’toirt buaidh air an t-siostam cuairteachaidh, ag adhbhrachadh lionntan gluasad chun cheann. Faodaidh seo leantainn gu leudachadh air àiteachan làn lionn san eanchainn agus cur ri syndrome neuro-ocular co-cheangailte ri spaceflight, a bheir buaidh air structar agus gnìomh nan sùilean. Tha luchd-saidheans a’ sgrùdadh cleachdadh pants sònraichte gus lionntan ath-riarachadh anns a’ bhodhaig agus na buaidhean sin a lasachadh.

A bharrachd air cunnartan slàinte corporra, faodaidh iomallachd siubhal fànais buaidh mhòr a thoirt air slàinte inntinn. Faodaidh a bhith a’ fuireach agus ag obair ann an dlùth àiteachan leis an aon bhuidheann de dhaoine airson mìosan air dheireadh, gun a bhith comasach air teaghlach no caraidean fhaicinn, a bhith na dhùbhlan inntinneil. Feumaidh speuradairean ionnsachadh mar a làimhsicheas iad fìor aonaranachd agus ceumannan a ghabhail gus am sunnd inntinn a chumail suas tro mhiseanan fànais fad-ùine.

Gu h-iomlan, mar a bhios siubhal fànais a’ fàs nas cumanta agus planaichean airson mhiseanan gu Mars san àm ri teachd a’ dol air adhart, tha e deatamach gun dèan luchd-saidheans sgrùdadh agus leasachadh air fuasglaidhean airson na cunnartan slàinte a dh’ fhaodadh a bhith aig speuradairean. Le bhith a’ dèiligeadh ris na dùbhlain sin, is urrainn dhuinn dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus sunnd speuradairean air an turasan gu na reultan.

Mìneachaidhean:

1. Kevlar: Snàithleach synthetigeach làidir, teas-dhìonach air a chleachdadh ann an aodach dìon agus stuthan.

2. Polyethylene: Polymer aotrom, seasmhach agus sùbailte air a chleachdadh gu tric ann an diofar thagraidhean, a ’toirt a-steach pacadh agus toraidhean plastaig.

3. Enterade: Leas-bhidhe a thathar a' cleachdadh gus fo-bhuaidhean gastro-thinneil bho nochd rèididheachd a lùghdachadh, a chleachdar cuideachd ann an euslaintich aillse rè leigheas rèididheachd.

4. Bisphosphonate: Clas de dhrogaichean a thathar a 'cleachdadh gus casg a chur air briseadh cnàimh agus osteoporosis a làimhseachadh.

stòran:

- Artaigil tùsail: “Mar a lughdaicheas tu cunnartan rèididheachd agus cunnartan eile bho shiubhal fànais” le Janelle Wheat agus Angela Hill, The Conversation.