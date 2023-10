Adhartasan ann an Photo-Electrochemistry: Ag àrdachadh seasmhachd airson cinneasachadh lùth ath-nuadhachail

Tha photo-electrochemistry, raon a tha a’ cothlamadh prionnsapalan photochemistry agus electrochemistry, air leth cudromach ann an grunn mheuran saidheansail agus teicneòlach. Tha aon de na tagraidhean follaiseach aige ann a bhith ag atharrachadh lùth na grèine gu lùth dealain no ceimigeach. Ach, tha seasmhachd stuthan dealbh-dealanach air a bhith na dhùbhlan o chionn fhada.

A’ dèiligeadh ris a’ chùis seo, tha sgioba de luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Hamburg, DESY, agus LMU Munich air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith ag àrdachadh seasmhachd nan stuthan sin. Tha an rannsachadh agus an sgrùdadh coileanta aca ag amas air faighinn thairis air na crìochan a tha air èifeachd photo-electrochemistry ann an cinneasachadh dealain a chuingealachadh.

Ann an ceallan photo-electrochemical, thathas a’ cleachdadh solas na grèine gus dealan a ghineadh. Gus seo a choileanadh, bidh an dealan-dealanach a’ gabhail a-steach photons agus a’ cruthachadh paidhrichean toll-dealanach. Tha na paidhrichean sin an uairsin air an sgaradh gus sruth dealain a ghineadh. Gu mì-fhortanach, tha neo-sheasmhachd nan stuthan a chaidh a chleachdadh sa phròiseas seo air bacadh a chuir air a chomas.

Tro dheuchainnean agus mion-sgrùdadh mionaideach, tha an sgioba rannsachaidh air adhartasan gealltanach a dhèanamh ann a bhith ag àrdachadh seasmhachd stuthan dealbh-dealanach. Tha na co-dhùnaidhean aca air leth cudromach don roinn lùth ath-nuadhachail, leis gu bheil stuthan neo-sheasmhach a’ cur bacadh air cleachdadh èifeachdach de lùth na grèine.

Tha an t-adhartas seo ann an dealbh-dealan-cheimigeachd gar toirt nas fhaisge air a bhith a’ coileanadh comas cinneasachadh lùth ath-nuadhachail. Mar a thathar a’ dèiligeadh ri draghan seasmhachd, bidh ceallan dealbh-dealanach a’ fàs nas so-dhèanta airson solas na grèine a thionndadh gu dealan. Le amalachadh nan stuthan leasaichte sin ann an siostaman buain lùth na grèine, is urrainn dhuinn cothroman ùra fhuasgladh airson gineadh cumhachd seasmhach.

stòran:

- Oilthigh Hamburg

— DESY

- LMU Munich