Origami: Bho Ealain Àrsaidh gu Fuasglaidhean Ùr-nodha ann an Space and Engineering

Thathas a-nis a’ cleachdadh Origami, seann ealain Iapanach de phàipear fillte, gus fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan an latha an-diugh ann an grunn raointean leithid sgrùdadh fànais, innleadaireachd, matamataig agus cungaidh-leigheis. Tha aon innleadair aerospace, Manan Arya, air a bhith a’ cleachdadh origami gus dìomhaireachdan na cruinne fhuasgladh.

Ann an rannsachadh fànais, faodaidh an deàrrsadh bho rionnagan bacadh a chur air lorg planaidean coltach ris an Talamh faisg air rionnagan coltach ris a’ ghrian. Tha an solas a tha air a nochdadh bho na planaidean sin timcheall air 10 billean uair nas laige na solas an rionnag, ga dhèanamh duilich a lorg. Tha Arya air a bhith ag obair air fuasgladh gus solas rionnag a bhacadh ann an cruinne-cè anns am faodadh billeanan de rionnagan a bhith ann. Tha e den bheachd gum faod pàirt chudromach a bhith aig origami san oidhirp seo.

Feumaidh innleadairean structaran mòra a chuir a-steach don fhànais, ach feumaidh iad cuideachd na structaran sin a phasgadh gus a bhith a’ freagairt gu sgiobalta taobh a-staigh rocaidean agus an uairsin gan fosgladh aon uair ‘s gu bheil iad san fhànais. Tha Arya a’ toirt iomradh air an dùbhlan seo mar an “duilgheadas màileid” - a’ cur teicneòlas a ghabhas leudachadh ann an capsal fànais beag.

Tha Origami a’ tabhann deagh chleachdadh innleadaireachd san fhànais. Tha NASA mu thràth air soirbheachadh le origami ann am pròiseactan co-cheangailte ri àite. Mar eisimpleir, chaidh prìomh sgàthan agus còmhdach grèine Teileasgop James Webb a phasgadh suas airson a chuir air bhog agus an uairsin fhosgladh aon uair san fhànais. Tha na h-ìomhaighean cumhachdach a chaidh an glacadh leis an teileasgop mar bhrosnachadh airson pròiseactan mar rionnag.

Tha cruthachadh Arya, starshade, na inneal aotrom a tha a’ bacadh solas rionnag, a’ leigeil le teileasgopan ìomhaighean de exoplanets nas laige a ghlacadh faisg air an rionnag. Tha e timcheall air meud daoimean baseball nuair a thèid a shìneadh a-mach gu h-iomlan, ach feumaidh e a bhith air a phasgadh agus air a phacaigeadh ann an rocaid airson a chuir air bhog. Tha innleadaireachd Origami a’ comasachadh am pasgadh teann a dh’ fheumar airson miseanan fànais.

Tha obair Arya le origami a’ leudachadh nas fhaide na sgrùdadh fànais. Tha e a’ coimhead air dòighean origami a chuir an sàs ann an robotics agus innealan bith-mheidigeach. Fhad ‘s a tha buaidh fad-ùine na h-obrach aige fhathast a’ nochdadh, tha Arya an dòchas gun cuir e bunait airson ginealaichean de theicneòlasan ri teachd.

Tha Origami, seann chruth ealain, a’ leantainn air adhart ag atharrachadh agus a’ lorg thagraidhean ùr-ghnàthach ann an grunn raointean. Tha e a’ taisbeanadh cumhachd a bhith a’ cothlamadh ealain le teicneòlas ùr-nodha gus fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan toinnte.

stòran:

- Naidheachdan Cruinneil: [URL]

- NASA / JPL-Caltech: [URL]