Na Buannachdan bho Thaidhrichean Nitrigin ann an Obraichean Mèinnearachd

Tha an dùbhlan leantainneach mu choinneamh luchd-obrachaidh mèinnearachd a bhith a’ cumail cinneasachd fhad ‘s a nì iad cinnteach à sàbhailteachd an sgiobaidhean ann an suidheachaidhean obrach dùbhlanach. Tha prìomh àite aig carbadan mèinnearachd mòra, leithid luchdan agus làraidhean slaodadh, anns na draghan sin agus feumaidh iad taidhrichean a tha an dà chuid èifeachdach agus sàbhailte.

Tha sàbhailteachd taidhrichean air leth cudromach ann an gnìomhachas mèinnearachd. Feumaidh na taidhrichean air carbadan mèinnearachd seasmhachd agus tarraing a thoirt seachad gus stuthan a ghluasad agus casg a chuir air tubaistean. Ach, faodaidh cuideam agus cumhachd nan innealan sin fàilligidhean taidhrichean adhbhrachadh, a dh’ fhaodadh duilgheadasan adhbhrachadh agus eadhon cunnart spreadhadh. Aig an àm seo, bidh taidhrichean carbaid mèinnearachd gu tric air an lìonadh le èadhar anns a bheil ocsaidean, a tha a’ meudachadh chunnart aimhreit no spreadhadh air a bhrosnachadh le sradag.

Is e aon fhuasgladh airson a’ chunnart seo a lasachadh taidhrichean carbaid mèinnearachd a lìonadh le nitrogen an àite èadhar. Tha nitrogen air a chleachdadh mar-thà ann an carbadan luchd-siubhail gus cuideam taidhrichean a chumail suas agus gus èifeachdas connaidh àrdachadh, agus tha e a’ tabhann buannachd a bharrachd de shàbhailteachd ann an carbadan mèinnearachd. Nuair a bhios taidhrichean air an lìonadh le nitrigin, tha an cunnart bho spreadhadh air a lùghdachadh gu mòr.

Tha nitrogen a 'toirt seachad grunn bhuannachdan dìreach airson taidhrichean charbadan mèinnearachd. Bidh e a’ leantainn gu call cuideim nas slaodaiche agus nas lugha de choire de cho-phàirtean taidhrichean meatailteach air adhbhrachadh le ceò uisge. Tha seo ag eadar-theangachadh gu sàbhailteachd nas fheàrr do luchd-obrach agus luchd-obrachaidh mèinnearachd.

A bharrachd air an sin, bidh naitridean a’ cuideachadh le bhith a’ leudachadh beatha thaidhrichean le bhith a’ slaodadh sìos an atmhorachd. Ged a dh'fhaodas an dà chuid ocsaidean agus nitrigin a dhol tro bhalla an taidheir, bidh naitridean ga dhèanamh ceithir tursan nas slaodaiche na ocsaidean agus còrr is 100 uair nas slaodaiche na bhalbhaichean uisge. Faodaidh seo leantainn gu àrdachadh 10% ann am beatha taidhrichean.

Faodaidh fàilligeadh taidhrichean leantainn gu stadan obrach agus ùine downt mòr. Bidh nitrogen a’ cuideachadh le bhith a’ cumail taidhrichean air an àrdachadh gu ìre àrd, a’ lughdachadh sùbailteachd is suathadh, a lughdaicheas cunnart taidhrichean ro theth agus fàilligeadh. Bidh e cuideachd ag àrdachadh èifeachdas connaidh, leis gu bheil call naitridean nas slaodaiche an taca ri ocsaidean.

Tha taidhrichean carbaid mèinnearachd nan cunnart sàbhailteachd air sgàth am meud, meud agus cuideam. Le bhith a’ lìonadh nan taidhrichean sin le ocsaidean tha an cunnart bho theintean taidhrichean a’ meudachadh, gu sònraichte ann am mèinnean fon talamh. Bidh taidhrichean làn nitrogen a’ lughdachadh a’ chunnart seo gu mòr.

Ged a tha dùbhlain ann a thaobh siostam atmhorachd nitrigin a chuir an gnìomh, leithid cosgais agus còmhdhail trom de nitrigin gu làraich mèinnearachd iomallach, tha fuasglaidhean ann. Tha cuid de chompanaidhean a’ sgrùdadh gineadh nitrigin aig làraich mhèinnearachd, a bheireadh sàbhalaidhean cosgais agus a leigeadh le bhith a’ cleachdadh nitrigin ann am pròiseasan mèinnearachd eile, leithid casg meatan ann am mèinneadh guail.

Ged nach eil cleachdadh taidhrichean nitrogen ann an gnìomhachd mèinnearachd farsaing, tha e a’ fàs mòr-chòrdte, gu sònraichte ann an Afraga a Deas, far a bheil e air a thighinn gu bhith na inbhe gnìomhachais. Thathas a’ toirt gineadairean nitrogen do ghnìomhachd mèinnearachd ann an diofar dhùthchannan, agus tha an teicneòlas furasta a chleachdadh agus furasta a chuir a-steach.

Ann an co-dhùnadh, a 'cleachdadh naitridean taidhrichean ann an obair mèinneadh a' tabhann grunn bhuannachdan, gu h-àraidh a thaobh sàbhailteachd. Ged a tha dùbhlain ann ri faighinn seachad air, dh’ fhaodadh cur an sàs gineadairean nitrogen ann am mèinnean fon talamh buannachdan a bharrachd a thoirt seachad a thaobh sàbhalaidhean cosgais agus pròiseasan mèinnearachd nas fheàrr.

Tùsan:

— Tunnicliffe, A. (2023, 8 Ògmhios). Air rolla: mar a tha nitrigin a 'leasachadh ath-leasachadh taidhrichean ann a bhith a' rothaireachd thaidhrichean mèinn. Mèinneadh gach seachdain. Air fhaighinn air ais bho [stòr]

Nota: Chaidh an artaigil tùsail agus an ìomhaigh atharrachadh agus geàrr-chunntas gus an artaigil ùr seo a chruthachadh.