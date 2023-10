Clipper Europa aig NASA: A’ sgrùdadh gealach Jupiter airson Soidhnichean Beatha

Tha NASA ag ullachadh airson an soitheach-fànais Europa Clipper a chuir air bhog ann an 2030 air misean gus sgrùdadh a dhèanamh air gealach Jupiter, Europa. Tha a’ ghealach reòthte seo air a bhith na fòcas saidheansail o chionn fhada air sgàth cho comasach ’s a tha i air beatha a ghleidheadh. Fon uachdar reòta aige tha cuan mòr anns a bheil barrachd leaghan na cuantan na Talmhainn gu lèir còmhla. Tha na h-eileamaidean riatanach airson beatha aig Europa cuideachd, a 'gabhail a-steach carbon, hydrogen, naitridean agus ogsaidean.

Is e aon de na prìomh amasan aig misean Europa Clipper sgrùdadh a dhèanamh air comasachd na gealaich. Bidh an soitheach-fànais a’ dèanamh iomadh turas-adhair gus sgrùdadh a dhèanamh air geòlas Europa agus measadh a dhèanamh air a’ chomas a th’ ann airson taic a thoirt do fhàs-bheairtean beò. Ach, tha cnap-starra mòr ri fhuasgladh - criosan rèididheachd dian Jupiter, a tha nan cunnart don bhàta-fànais agus na h-ionnstramaidean aice.

Gus na cunnartan bho nochdadh rèididheachd a lughdachadh, tha innleadairean NASA air slighe itealaich iom-fhillte a dhealbhadh airson an Europa Clipper. Leanaidh an soitheach-fànais orbitan elliptical a chumas e aig astar sàbhailte bho chriosan rèididheachd Jupiter cho mòr ‘s as urrainn. Cha chaith e ach ùine ghoirid anns an raon rèididheachd as dian rè gach flyby gus dàta riatanach a chruinneachadh mus till e air ais gus faighinn seachad air.

Tha an Europa Clipper uidheamaichte le naoi ionnstramaidean sònraichte a bheir seachad seallaidhean luachmhor air sgrìobhadh agus àrainneachd na gealaich. Tomhaisidh na h-ionnstramaidean sin doimhneachd agus salannachd cuan Europa, nì iad sgrùdadh air an dèanamh cheimigeach aige, agus lorgaidh iad cnapan de bhalbha uisge a’ teicheadh ​​tron ​​t-slige reòthte.

Gus na h-ionnstramaidean mothachail a dhìon bho àrainneachd rèididheachd cruaidh Jupiter, bidh iad air an còmhdach ann an armachd alùmanum dèanta gu sònraichte. Tha an armachd seo air a dhealbhadh gus gràinean àrd-lùth a ghabhail a-steach agus an gluasad air falbh bho thaobh a-staigh an t-soitheach-fànais, a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd nan ionnstramaidean agus ionracas an dàta a chaidh a chruinneachadh.

Cuidichidh an dàta a chruinnich an Europa Clipper luchd-saidheans gus faighinn a-mach a bheil Europa na phrìomh thagraiche airson beatha aoigheachd. Le bhith a’ sgrùdadh na gealaich reòthte seo, tha luchd-saidheans an dòchas ar tuigse a leudachadh air a’ chrios àitich agus an comas airson beatha anns a’ chosmos.

