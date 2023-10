Rotorcraft Dragonfly Titan air a shuidheachadh gu Soar tro Alien Skies

Tha rotorcraft Dragonfly aig NASA, bàta-fànais meud càr a chaidh a dhealbhadh gus Titan gealach Saturn a sgrùdadh, ceum nas fhaisge air tòiseachadh air a mhisean ùr-nodha. Mus deach e a-steach don àile làn meatan aig Titan, chaidh Dragonfly fo dheuchainn chruaidh ann an tunailean gaoithe an seo air an Talamh a rinn ath-aithris air na suidheachaidhean coimheach a bhios romhpa san fhànais.

Rinn innleadairean NASA sreath de dheuchainnean aig an Subsonic Tunnel aig Ionad Rannsachaidh Langley ann an Virginia gus dèanamh cinnteach gum biodh Dragonfly comasach air seòladh tro àile Titan. Bha na deuchainnean a’ toirt a-steach modal leth-sgèile de Dragonfly uidheamaichte le ochd rotors, a’ dèanamh atharrais air teàrnadh a’ chiùird, itealaich le cumhachd, agus itealaich air adhart thairis air uachdar na gealaich. Gu h-iomlan, chuir Dragonfly crìoch air còrr air 700 ruith tro na tunailean gaoithe, agus mar thoradh air sin thàinig 4,000 puing dàta fa leth.

Bidh pàirt deatamach aig an dàta a thèid a chruinneachadh bho na deuchainnean sin ann a bhith ag àrdachadh cruinneas mhodalan atharrais agus a’ togail misneachd ann an comasan Dragonfly air an Talamh mus tòisich e air a mhisean gu Titan.

Dh'fhuirich Titan, a' ghealach as motha aig Saturn, gu ìre mhòr dìomhair gus an tàinig an soitheach-fànais Cassini ann an 2004. Sheall beachdan dlùth Cassini gur e saoghal cuain a bh' ann an Titan le cuirp de ethan agus meatan, a' gabhail a-steach aibhnichean, lochan agus cuantan. Tha an cearcall meatan sònraichte air Titan, far a bheil meatan a’ cruthachadh sgòthan agus a’ sileadh mar uisge, a’ toirt seachad àrainneachd inntinneach airson a bhith a’ sgrùdadh na dh’ fhaodadh a bhith ann am beatha chruthan a tha gu math eadar-dhealaichte bhon fheadhainn a lorgar air an Talamh.

Tha Dragonfly, le na ceithir gàirdeanan agus rotors heileacoptair air a chruachadh, gu math freagarrach airson sgrùdadh a dhèanamh air doimhneachd ìosal agus àile dùmhail Titan. Nì an soitheach-fànais tursan-adhair goirid an toiseach, mean air mhean a’ togail suas gu tursan-adhair “leapfrog” nas fhaide a ’còmhdach astaran suas ri 5 mìle agus a’ cruinneachadh sampallan bho àrainneachd na gealaich.

Ged a thathar an dùil gun tèid Dragonfly a chuir air bhog nas tràithe na 2027, tha an dùil a’ sìor fhàs. Mar a mhìnich Lori Glaze, stiùiriche Roinn Saidheans Planetary NASA, “Le Dragonfly, tha sinn a’ tionndadh ficsean saidheans gu fìrinn sgrùdaidh. ” Tha am misean a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an sgrùdadh fànais, agus tha gach ceum gar toirt nas fhaisge air an oidhirp mhòr a bhith a’ gluasad an rotorcraft ùr-ghnàthach seo thairis air speuran agus uachdar Titan.

CÀBHA

