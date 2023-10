Bidh NASA a’ leasachadh rocaid dèanta le cuideam aotrom airson sgrùdadh domhainn

Tha innleadairean NASA air adhartas mòr a dhèanamh ann an saothrachadh cuir-ris, ris an canar cuideachd clò-bhualadh 3D. Tha iad air inneal rocaid a leasachadh gu soirbheachail air a dhèanamh le alùmanum a tha an dà chuid nas aotroime agus nas èifeachdaiche na nozzles traidiseanta. Tha comas aig an ùr-ghnàthachadh seo sgrùdadh domhainn a dhèanamh air àite le bhith ag àrdachadh comas luchdan pàighidh.

Chaidh an inneal rocaid alùmanum a chruthachadh mar phàirt den phròiseact Saothrachadh Additive Reactive airson a’ Cheathramh Tionndadh Gnìomhachais (RAMFIRE). Tha am pròiseact air a mhaoineachadh le Buidheann-stiùiridh Misean Teicneòlais Fànais NASA (STMD) agus tha e ag amas air soic rocaid alùmanum aotrom, dèanta le cur-ris, a tha comasach air seasamh ri teòthachd àrd agus cuideaman.

Is e aon de phrìomh fheartan an nozzle RAMFIRE na seanalan beaga a-staigh aige, a bhios gu h-èifeachdach ga chumail fionnar rè obrachadh einnsean rocaid. Bidh an dealbhadh seo a’ cur casg air an nozzle bho bhith a’ leaghadh agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil e seasmhach eadhon fo chumhachan fìor. A bharrachd air an sin, eu-coltach ri nozzles traidiseanta a dh ’fheumas grunn phàirtean a cheangal ri chèile, tha an nozzle RAMFIRE air a thogail mar aon phìos. Bidh seo a’ lughdachadh na h-àireamh de bhanaidhean a tha a dhìth agus a’ lughdachadh ùine toraidh gu mòr.

Tha leasachadh nozzles rocaid dèanta le cur-ris na inneal-atharrachaidh geama airson sgrùdadh domhainn air fànais. Le bhith a’ cleachdadh teicneòlas clò-bhualaidh 3D, faodaidh NASA a-nis nozzles nas aotroime agus nas èifeachdaiche a thoirt gu buil a sheasas ri suidheachaidhean cruaidh siubhal fànais. Tha an t-adhartas seo a’ fosgladh chothroman ùra airson dealbhadh bàta-fànais agus a’ meudachadh comas luchdan pàighidh airson miseanan san àm ri teachd.

Le adhartasan leantainneach ann an saothrachadh cuir-ris, tha NASA ag ullachadh na slighe airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd. Le bhith a’ putadh crìochan teicneòlais agus ùr-ghnàthachaidh, tha iad a’ toirt cothrom air soithichean-fànais nas motha agus nas làidire a chuir a-steach gus sgrùdadh a dhèanamh air raointean farsaing ar cruinne-cè.

Mìneachaidhean:

1. Saothrachadh cuir-ris no clò-bhualadh 3D: pròiseas airson stuthan trì-thaobhach a chruthachadh le bhith a’ tasgadh stuth le còmhdach stèidhichte air modal didseatach.

2. Nozzle einnsean rocaid: pàirt de einnsean rocaid a bhios a’ stiùireadh sruth ghasaichean fuadain, a’ toirt seachad smeòrach.

Stòran: NASA, Buidheann-stiùiridh Misean Teicneòlas Fànais (STMD)