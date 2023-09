Ann am bodhaig an duine tha trilleanan de cheallan, lorg sgrùdaidhean

Tha sgrùdadh ùr air tuairmse gu bheil àireamh iongantach de cheallan ann am bodhaig an duine. Rinn luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air còrr air 1,500 pàipear gus faighinn a-mach gu bheil timcheall air 36 trillean cealla aig an fhireannach inbheach cuibheasach, fhad ‘s a tha 28 trillean aig boireannaich inbheach agus tha timcheall air 10 trillean aig clann aois 17-bliadhna. Bheachdaich an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris PNAS, air meud agus àireamh 400 seòrsa de cheallan thairis air 60 inneal sa bhodhaig. Sheall an anailis dàimh neo-sheasmhach cunbhalach eadar meud cealla agus cunntadh. Ann am faclan eile, tha àireamh iomlan nas ìsle aig ceallan nas motha an coimeas ri ceallan nas lugha. Tha am pàtran seo a’ spangachadh raon farsaing de mheudan cealla, bho cheallan fala dearga beaga gu ceallan fèithe mòra.

Dh’aidich ùghdaran an sgrùdaidh gu bheil cuingealachaidhean air na co-dhùnaidhean aca. Tha na figearan stèidhichte air inbhich agus clann “cuibheasach”, agus chan eil iad a’ toirt cunntas air an atharrachadh mòr ann am meud agus cuideam am measg dhaoine fa-leth. Thug an luchd-rannsachaidh fa-near cuideachd gu bheil mì-chinnt anns na tuairmsean aca mar thoradh air a bhith an eisimeil tomhasan neo-dhìreach seach tomhas dìreach air tomad cealla. Ach, tha an sgrùdadh air eadar-dhealachaidhean a nochdadh ann an tuairmsean cunntais cealla roimhe, a dh’ fhaodadh buaidh a bhith aige air ar tuigse air slàinte co-cheangailte ri lymphocyte agus galairean leithid HIV agus leucemia. Lorg an sgrùdadh gu bheil timcheall air 2 trillion lymphocytes ann am bodhaig an duine, ceithir tursan nas àirde na tuairmsean roimhe.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus tuigse nas coileanta fhaighinn air cunntasan cealla ann am bodhaig an duine, gu sònraichte a thaobh boireannaich is clann. Ach, tha an sgrùdadh seo a 'toirt seachad sealladh luachmhor air an àireamh mhòr de cheallan a tha a' dèanamh suas corp an duine agus an dàimh eadar meud cealla agus cunntadh.

stòran:

