Fuasgladh dìomhaireachd dòighean dàibhidh Kingfisher tro mhion-sgrùdadh ginteil

Tha luchd-saidheans air tòiseachadh air sgrùdadh ùr-nodha gus faighinn a-mach na dìomhaireachdan ginteil a tha air cùl na comasan dàibhidh iongantach a tha aig diofar ghnèithean de dh'iasgairean. Tha sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Communications Biology air solas ùr a thoirt seachad air a’ cheangal eadar ginean an t-iasgair agus na gluasadan iongantach aca airson dàibheadh.

Tha an crodh-iasgaich ainmeil airson a bhith a' dàibheadh ​​gu luath dhan uisge airson iasg a ghlacadh. Tha an gnìomh itealain gun samhail seo, a chaidh a choileanadh le dìreach beagan ghnèithean eòin, a’ togail cheistean mu mar a sheachnas iad an eanchainn a ghoirteachadh rè na dàibheadh ​​​​luath sin. Gus sgrùdadh a dhèanamh air an iongantas seo, rinn sgioba de luchd-rannsachaidh sgrùdadh farsaing air DNA de 30 gnè lus na grèine, a’ toirt a-steach an dà chuid gnèithean ithe-èisg agus gnèithean nach eil ag ithe iasg.

Nochd an sgrùdadh atharrachaidhean ginteil iongantach a leigeas le glasan-ròin a bhios ag ithe iasg dàibheadh ​​​​an toiseach gun a bhith a’ dèanamh cron air an eanchainn. Tha na h-atharrachaidhean sin ceangailte ri gach cuid daithead agus structar eanchainn. Gu sònraichte, chaidh mùthaidhean a lorg anns a ’ghine AGT, le uallach airson sùbailteachd daithead, a bharrachd air gine MAPT, a bhios a’ riaghladh pròtanan tau co-cheangailte ri giùlan biadhaidh.

Tha pàirt deatamach aig pròtanan Tau ann a bhith a’ bunailteachadh microstructures san eanchainn. Tha cus cruinneachadh de phròtainean tau co-cheangailte ri leòn eanchainn traumatach agus galar Alzheimer ann an daoine. Tha an luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gu bheil na pròtanan sin a’ frithealadh dà adhbhar ann an glasan-glasraich. Chan e a-mhàin gu bheil iad a’ toirt taic structarail don eanchainn ach dh’ fhaodadh iad a bhith air atharrachadh cuideachd gus na h-eòin a dhìon bho bhuaidhean àicheil a bhith a’ tighinn air uachdar an uisge a-rithist.

Tha an lorg seo a’ fosgladh slighe ùr de rannsachadh air mar a tha caochlaidhean ginteil a’ toirt buaidh air cinneasachadh pròtain agus a’ cur ri tapachd eanchainn an rìgh an aghaidh feachdan concussive. Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh na builean nas fharsainge a thaobh a bhith a’ tuigsinn leòn eanchainn ann an daoine, leithid concussions a dh’ èirich tro ghnìomhachd spòrs.

Mar a tha an Dr Shannon Hackett, àrd-ùghdar an sgrùdaidh, a’ daingneachadh, tha an rannsachadh a’ daingneachadh cho cudromach sa tha cruinneachaidhean taigh-tasgaidh ann a bhith ag adhartachadh eòlas saidheansail. Tro sgrùdadh air sampallan clò glèidhte, chaidh an sgrùdadh seo a dhèanamh comasach. Tha cruinneachaidhean mar seo a’ toirt cothrom do luchd-saidheans sgeulachdan falaichte a lorg agus dìomhaireachdan an t-saoghail nàdarra fhuasgladh.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na h-atharrachaidhean ginteil a th’ aig glas-ròin a bheir comas dhaibh na gluasadan dàibhidh iongantach aca a dhèanamh. Le bhith a’ tuigsinn an eadar-chluich inntinneach eadar ginean, daithead, agus structar eanchainn, bidh luchd-saidheans a’ gluasad nas fhaisge air a bhith a’ mìneachadh na dìomhaireachdan mean-fhàs air cùl an t-seallaidh iongantach seo.

CÀBHA

C: Dè an t-ainm a th’ air na rìghrean?

Tha Kingfishers ainmeil airson an gluasad dàibheadh ​​​​luath le dealanaich gus iasg a ghlacadh.

C: Ciamar a bhios glas-ròin a’ dàibheadh ​​​​gun a bhith a’ goirteachadh an eanchainn?

Tha atharrachaidhean ginteil a’ toirt cothrom dha glasan-dubha dàibheadh ​​​​an toiseach gun a bhith a’ dèanamh cron air an eanchainn. Tha na h-atharrachaidhean sin ceangailte ri gach cuid daithead agus structar eanchainn.

C: Dè na ginean a tha co-cheangailte ri comasan dàibhidh an t-iasgair?

Thathas a’ cumail sùil air mùthaidhean ginteil anns a’ ghine AGT (co-cheangailte ri sùbailteachd daithead) agus an gine MAPT (le uallach airson pròtanan tau co-cheangailte ri giùlan biadhaidh) ann an glasan-dubha a bhios ag ithe iasg.

C: Ciamar a bhios pròtanan tau a’ dìon eanchainn an iasgair?

Faodaidh pròtainean Tau, fhad ‘s a tha iad a’ bunailteachadh microstructures san eanchainn, cuideachd eanchainn an luchd-brisidh a dhìon bho bhuaidhean àicheil a bhith a ’tighinn air tìr grunn thursan air uachdar an uisge.

C: Dè a’ bhuaidh a tha aig an rannsachadh seo san fharsaingeachd?

Le bhith a’ tuigsinn na h-atharrachaidhean ginteil a th’ aig glas-ròin, dh’ fhaodadh sin solas a thilgeil air fulangas eanchainn an aghaidh feachdan concussive ann an daoine, gu sònraichte a thaobh leòntan agus eas-òrdughan co-cheangailte ri spòrs leithid galar Alzheimer.

C: Carson a tha cruinneachaidhean thaighean-tasgaidh cudromach san rannsachadh seo?

Tha cruinneachaidhean taigh-tasgaidh a’ toirt seachad goireasan luachmhor airson rannsachaidhean saidheansail. Thug sampaill clò glèidhte cothrom do luchd-rannsachaidh ìomhaigh ginteil coileanta fhaighinn de ghnè an t-iasgair agus na dìomhaireachdan air cùl an comasan dàibhidh fhuasgladh.