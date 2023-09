Bidh cuileagan measan a’ cleachdadh cuimhneachain gus seòladh a dh’ ionnsaigh biadh, lorg sgrùdaidh

Tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach mar a bhios brains cuileag mheasan a’ cruth-atharrachadh chuimhneachain mu dhuaisean san àm a dh’ fhalbh gu bhith nan giùlan comasach, a’ toirt cothrom dhaibh biadh a lorg. Gu sònraichte, bidh prìomh roinn den eanchainn ris an canar am bodhaig balgan-buachair a ’giullachd fiosrachadh olfactory agus a’ sònrachadh luachan gu diofar fàilidhean. Ach, cha robh e soilleir ciamar a thug na luachan sin buaidh air gnìomhan motair. Chomharraich an sgrùdadh seo cruinneachadh de neurons ris an canar UpWiNs aig a bheil pàirt deatamach ann a bhith ag atharrachadh cuimhneachain fàileadh gu gluasadan suas na gaoithe.

Bidh cuileagan mheasan, mar bhiastagan eile, a 'tionndadh suas a' ghaoth gus fàilidhean a lorg agus faighinn a-mach cò às a tha fàilidhean tarraingeach a 'tighinn. Bidh an siostam olfactory ann an eanchainn a 'chuileag a' lorg agus a 'mothachadh na fàilidhean sin a tha air an giùlan leis a' ghaoith, a 'stiùireadh a' chuileag a dh'ionnsaigh na duaise. Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil na UpWiNs a’ fighe a-steach cuir a-steach bacaidh agus excitatory bho dhiofar roinnean den bhodhaig bhalgan-buachair, a’ toirt air a’ chuileag tionndadh agus gluasad suas na gaoithe.

Bidh am balgan-buachair ann an eanchainn an iteag a’ pròiseasadh agus a’ toirt a-steach fiosrachadh olfactory agus a’ sònrachadh luachan adhartach no àicheil do dhiofar fàilidhean. Fhuair an luchd-rannsachaidh a-mach gu bheil cuimhneachain a chaidh a chruthachadh ann an roinnean eadar-dhealaichte de chorp a 'bhalgan-buachair a' toirt a-mach giùlan sònraichte, le dìreach cuid a 'stiùireadh gluasad suas na gaoithe. Bidh na UpWiNs a’ faighinn comharran bacaidh is brosnachail bho na h-earrannan sin, a’ leigeil leis a’ chuileag gluasad gu h-èifeachdach a dh’ionnsaigh tùs fàilidhean tarraingeach.

Tha an rannsachadh seo a’ toirt sealladh dhuinn air mar a tha luachan adhartach is àicheil ionnsaichte air an eadar-theangachadh gu gnìomhan cruadhtan stèidhichte air cuimhne. Bidh na UpWiNs cuideachd a’ cur comharran excitatory gu neurons dopaminergic airson ionnsachadh aig ìre nas àirde. Bidh tuigse air na h-innealan cuairteachaidh neural seo a’ cuideachadh le bhith a’ mìneachadh mar a bhios neurons dopaminergic co-shìnte agus fo-shiostaman cuimhne ag eadar-obrachadh gus gnìomhan stèidhichte air cuimhne a stiùireadh agus ionnsachadh aig ìre chuairtean neural fa leth.

Faodaidh tuilleadh sgrùdaidhean air cuileagan mheasan solas a thoirt air àite cuimhneachain ann an giùlan agus ionnsachadh ann an eanchainn cnàimh-droma agus neo-dhruim-altachain.

Stòr: HHMI (Institiud Meidigeach Howard Hughes)

Mìneachaidhean:

- Corp balgan-buachair: Roinn den eanchainn a lorgar ann an cuid de bhiastagan, le uallach airson a bhith a’ làimhseachadh fiosrachadh olfactory agus a’ sònrachadh luachan gu diofar fàilidhean.

- UpWiNs: Buidheann de neurons a bhios a’ fighe a-steach comharran bacaidh agus excitatory bho dhiofar roinnean den bhodhaig bhalgan-buachair, a’ stiùireadh cuileagan mheasan gus gluasad suas a dh’ ionnsaigh fàilidhean tarraingeach.

