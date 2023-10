Fuasgladh dìomhaireachd giùlan a tha a’ sireadh dhuaisean ann an cuileagan measan

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh bith-mheidigeach aig Ionad Cuairtean Neural agus Giùlan Oilthigh Oxford air adhartas iongantach a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn mar as urrainn do ghiùlan a tha a’ sireadh dhuaisean faighinn thairis air pròiseasan nàdarra an eanchainn gus cunnart a sheachnadh. A 'sgrùdadh cuileagan measan, chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air a' bhodhaig bhalgan-buachair, pàirt air a dheagh sgrùdadh den eanchainn cuileag mheasan a tha aithnichte a bhith an sàs ann an gleidheadh ​​​​cuimhne agus atharrachadh giùlan.

Anns an sgrùdadh ùr-nodha aca, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, làimhsich an sgioba rannsachaidh neurons a bha a’ leigeil às dopamine anns an eanchainn cuileag mheasan gus sgrùdadh a dhèanamh air an àite aca ann an giùlan gun bhacadh a bha a’ sireadh dhuaisean. Tha rannsachadh roimhe air nochdadh gu bheil pàirt deatamach aig na neurons sin ann an atharrachadh giùlain. Le bhith a’ cur an gnìomh neurons sònraichte a bha an sàs ann an giùlan duais is peanas, bha e comasach don luchd-rannsachaidh giùlan neo-chuingealaichte a bha a’ sireadh dhuaisean a bhrosnachadh anns na cuileagan measan.

Gu inntinneach, nochd an sgrùdadh cuideachd siostam duais-peanas nàdarra taobh a-staigh eanchainn cuileag mheasan. Bha cuid de na neurons dopamine a bha an urra ri bhith a ’toirt duais do fhaireachdainnean gu dearbh a’ toirt droch bhuaidh air gnìomhachd neurons a bha an sàs ann a bhith a ’seachnadh peanas. Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air mar a tha giùlan a’ sireadh dhuaisean a’ leantainn a dh’ aindeoin droch bhuaidh.

Tha e deatamach gun tuig thu na h-innealan a tha mar bhunait air giùlan a tha a’ sireadh dhuaisean airson a bhith a’ fuasgladh cho iom-fhillte ‘s a tha e ann an daoine agus ann am beathaichean. Tha eisimpleirean daonna, leithid a bhith an sàs ann an giùlan cunnartach no millteach airson buannachd airgid no cleachdadh stuthan, a’ nochdadh iomchaidheachd an rannsachaidh seo don ghnè againn fhèin. Le bhith a’ sgrùdadh cuileagan measan, aig a bheil brains caran prìomhadail an taca ri daoine, faodaidh luchd-rannsachaidh seallaidhean luachmhor fhaighinn air na prionnsapalan bunaiteach a tha a’ riaghladh giùlan sireadh dhuaisean.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ fosgladh chothroman inntinneach airson sgrùdaidhean san àm ri teachd a tha a’ dol nas doimhne a-steach do na cuairtean neòil a tha an sàs ann an sireadh dhuaisean agus giùlanan gus cunnart a sheachnadh. Le bhith a’ mìneachadh iom-fhillteachd nan cuairtean neòil sin, faodaidh luchd-saidheans dòighean ùra a lorg airson a bhith a’ lughdachadh no a’ casg giùlan cronail a tha a’ sireadh dhuaisean ann an daoine.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th’ ann an neurons a bhios a’ leigeil às dopamine?

A: Tha neurons a tha a’ leigeil ma sgaoil dopamine nan ceallan eanchainn sònraichte a bhios a’ leigeil ma sgaoil dopamine, neurotransmitter co-cheangailte ri toileachas, togradh agus duais.

C: Dè a th 'ann am balgan-buachair?

A: Tha am bodhaig balgan-buachair na roinn anns an eanchainn cuileag mheasan a tha an sàs ann an gleidheadh ​​​​cuimhne agus atharrachadh giùlan.

C: Carson a nì thu sgrùdadh air cuileagan measan airson tuigse fhaighinn air giùlan a tha a’ sireadh dhuaisean?

F: Tha eanchainn gu math sìmplidh aig cuileagan mheasan, gan dèanamh air leth freagarrach airson a bhith a’ sgrùdadh phrionnsapalan bunaiteach a tha mar bhunait air giùlan iom-fhillte leithid sireadh dhuaisean.

C: Ciamar a mhaireas giùlan sireadh dhuaisean a dh’ aindeoin droch bhuaidh?

F: Nochd an sgrùdadh gu bheil cuid de neurons dopamine le uallach airson faireachdainnean a dhuaiseachadh a ’toirt droch bhuaidh air neurons a tha an sàs ann a bhith a’ seachnadh peanas, a ’draibheadh ​​​​giùlan neo-chuingealaichte a’ sireadh dhuaisean.

C: Ciamar a tha an rannsachadh seo na bhuannachd do dhaoine?

A: Le bhith a’ tuigsinn nan cuairtean neòil a tha an lùib giùlan sireadh dhuaisean, faodaidh luchd-saidheans seallaidhean fhaighinn air casg no lasachadh giùlanan cronail a tha a’ sireadh dhuaisean ann an daoine.