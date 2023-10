Bidh saidealan a’ cumail sùil air leasachadh El Niño anns a’ Chuan Sèimh

Tha saidealan, leithid an Sentinel-6 Michael Freilich, an-dràsta a’ cumail sùil air iongantas a’ nochdadh anns a’ Chuan Sèimh. Tha na h-uisgeachan faisg air costa an iar Ameireaga a-Deas a’ fulang àrdachadh ann an teòthachd, agus mar thoradh air sin tha àrdachadh ann an ìrean na mara. Tha an àrdachadh seo ann an teòthachd uachdar a’ chuain a’ toirt buaidh mhòr air pàtrain sìde ann an Àisia agus Ameireagadh a Tuath, rud ris an canar El Niño.

Gus sealladh fhaighinn air El Niño na bliadhna-sa, tha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh tachartasan san àm a dh’ fhalbh. Anns an aithris a chaidh fhoillseachadh le Saotharlann Tiomnadh Jet aig NASA, thathar ag ràdh gun d’ fhuair California uisge trom anns an El Niño 2015-2016, a dh’ adhbhraich surfadh àrd, tuiltean agus mudslides.

Tha ìomhaigh ùr bho NASA a’ dèanamh coimeas eadar toiseach an 2023 El Niño agus na pàtrain a chaidh fhaicinn san Dàmhair 1997 agus san Dàmhair 2015, a bha air am meas mar fhìor thachartasan leis a’ bhuidheann fànais. Dh'adhbhraich na tachartasan roimhe seo gluasadan ann an teòthachd na cruinne, pàtrain gaoithe, agus ìrean mara.

Nuair a bhios teòthachd uisge uachdar ag èirigh, bidh na gaothan uachdar an ear-an-iar a’ lagachadh. Tha an t-atharrachadh seo a’ leantainn gu barrachd uisge ann an taobh an ear agus meadhan a’ Chuain Shèimh, fhad ‘s a tha Indonesia a’ faicinn lùghdachadh ann an uisge. A bharrachd air an sin, tha gnìomhachd a’ Chuain Shèimh ag atharrachadh an t-sruth jet, a’ leantainn gu suidheachaidhean nas fliche agus nas fhuaire ann an ceann a deas na SA agus suidheachaidhean nas tiorma agus nas blàithe sa cheann a tuath.

A dh ’aindeoin gu bheil coltas gu bheil El Niño na bliadhna-sa gu ìre mhath tlàth an taca ri tachartasan san àm a dh’ fhalbh, tha Josh Willis, neach-saidheans pròiseict airson Sentinel-6 Michael Freilich, a’ moladh gum faodadh e fhathast geamhradh fliuch a thoirt gu Iar-dheas na SA ma tha an suidheachadh a’ tighinn còmhla.

Tha an saideal Sentinel-6 Michael Freilich mar phàirt de mhisean Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, co-oidhirp a’ toirt a-steach Buidheann Fànais na h-Eòrpa, a’ Bhuidheann Eòrpach airson Saidealan Meteorological, NASA, agus NOAA. Tha e air ainmeachadh air Mìcheal Freilich, a bha na stiùiriche air Roinn Saidheans na Talmhainn aig NASA.

stòran:

- Laboratory Jet Propulsion NASA (JPL) ann am Pasadena, California

- Rianachd Cuan Nàiseanta agus Atmospheric (NOAA)