Mar a bhios speuradairean a’ tomhas aois planaidean agus rionnagan

Bidh speuradairean a’ strì ri aois phlanaidean is rionnagan a thuigsinn gus tuigse fhaighinn air an cruthachadh agus an mean-fhàs, a bharrachd air a’ chomas a th’ ann am beatha a leasachadh. Ach, tha e na dhùbhlan mòr a bhith a’ dearbhadh aois nithean celestial.

Bidh rionnagan, mar a 'ghrian, a' cumail suas coltas cunbhalach airson billeanan de bhliadhnaichean, ga dhèanamh duilich an aois a thomhas. San aon dòigh, bidh feartan planaid, leithid teòthachd, gu tric air an òrdachadh leis an rionnag a bhios iad a’ orbit seach an aois fhèin agus mean-fhàs.

A dh'aindeoin sin, tha reul-eòlaichean air grunn dhòighean a leasachadh gus tuairmse a dhèanamh air aois nan rionnagan. Is e aon dòigh-obrach sùil a chumail air atharrachaidhean ann an soilleireachd agus dath thar ùine. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar na tomhasan sin agus modalan matamataigeach, faodaidh luchd-saidheans tuairmse a dhèanamh air aois rionnag stèidhichte air mar a bhios e ag atharrachadh.

Tha dòigh eile, ris an canar gyrochronology, a’ toirt a-steach sgrùdadh air astaran snìomh nan rionnagan. Mar a bhios na reultan a’ fàs, bidh an snìomh aca a’ slaodadh sìos mean air mhean air sgàth suathadh. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar astaran snìomh rionnagan de dhiofar aoisean, faodaidh speuradairean dàimhean matamataigeach a stèidheachadh a bheir comas dhaibh tuairmse a dhèanamh air aois rionnag.

Tha dòigh adhartach eile, asteroseismology, a’ toirt a-steach sgrùdadh air na crith air uachdar rionnagan air adhbhrachadh le tonnan a-staigh. Bidh rionnagan òga a’ taisbeanadh pàtrain crathaidh sònraichte an taca ri rionnagan nas sine, a’ leigeil le speuradairean tuairmse a dhèanamh air an aois a’ cleachdadh an dòigh seo. Mar eisimpleir, tha asteroseismology air tuairmse a dhèanamh gu bheil aois na grèine timcheall air 4.58 billean bliadhna.

Nuair a thig e gu bhith a’ dearbhadh aois nam planaidean, tha àite deatamach aig radionuclides. Bidh na dadaman sònraichte sin a’ crìonadh thar ùine agus a’ leigeil ma sgaoil lùth, ag obair gu h-èifeachdach mar chlocaichean nàdarra. Le bhith a’ dèanamh anailis air làthaireachd radionuclides ann an nithean leithid meteorites agus creagan, faodaidh luchd-saidheans tuairmse ceart a dhèanamh air an aois.

Airson planaidean creagach taobh a-staigh ar siostam grèine, bidh speuradairean gu tric an urra ri cunntadh sgàineadh. Mar as trice bidh barrachd sgàinidhean air uachdar nas sine, a’ toirt seachad comharra air an aois. Ach, faodaidh pròiseasan bleith an fhianais seo fhalach, ga dhèanamh dùbhlanach aois cuid de uachdar planaid a dhearbhadh.

Tha e eadhon nas iom-fhillte tuairmse a dhèanamh air aois planaidean mòra leithid Jupiter leis gu bheil na h-uachdaran aca air an tiodhlacadh gu domhainn. Ann an leithid de chùisean, bidh speuradairean a’ cleachdadh dhòighean neo-dhìreach, leithid a bhith a’ cunntadh sgàinidhean air na monaidhean aca no a’ sgrùdadh cuairteachadh cuid de sheòrsan meteorites a bha sgapte leotha.

Chan eil e comasach an-dràsta aois phlanaidean taobh a-muigh ar siostam grèine a thomhas gu dìreach air sgàth cuingealachaidhean teicneòlach. Ach, le bhith a’ gleusadh dhòighean gus aois nan rionnagan a dhearbhadh, faodaidh speuradairean tomhasan fiosraichte a dhèanamh mu aoisean nam planaidean a tha nan cois.

Ged a dh’ fhaodadh e a bhith dùbhlanach tuairmse a dhèanamh air aois nithean celestial, tha coimeas eadar diofar dhòighean agus aois nan creag taobh a-staigh ar siostam grèine fhèin a’ toirt seachad tomhas mionaideachd. Le bhith a’ sgrùdadh boillsgidhean seòlta agus a’ cleachdadh measgachadh de dhòighean-obrach, tha speuradairean a’ leantainn air adhart a’ leudachadh ar tuigse mu aois nan rionnagan agus nam planaidean.

