Dleastanas Urea Ionized ann an Tùsan Beatha air an Talamh

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn cò às a thàinig beatha air an Talamh le bhith a’ cleachdadh dòighean ùr-ghnàthach X-ray spectroscopy. Le bhith a’ sgrùdadh ionization agus ath-bhualadh mholacilean urea, tha luchd-rannsachaidh air solas a thoirt seachad air mar a dh’ fhaodadh na blocaichean togail beatha a bhith air an cruthachadh aig an ìre ro-bhith-eòlasach.

Rè na h-ùine seo, cha robh àile na Talmhainn cho dùmhail, a 'leigeil le rèididheachd fànais àrd-lùth a bhith a' ionachadh mholacilean. Bha maragan uisge beaga anns an robh urea, stuth organach riatanach airson cruthachadh bunait nucleo, fosgailte don rèididheachd dian seo. Mar thoradh air an sin, chaidh urea atharrachadh gu toraidhean ath-bhualadh a dh’ fhaodadh a bhith mar bhunait airson beatha.

Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air a’ phròiseas seo, chleachd sgioba rannsachaidh eadar-nàiseanta bho Oilthigh Tohoku, Oilthigh Geneva, ETH Zurich, agus Oilthigh Hamburg dòigh-obrach spectroscopy X-ray ùr-nodha. Chleachd an dòigh seo stòr solais ginealach àrd-cho-sheirmeach agus jet rèidh sub-micron gus sgrùdadh a dhèanamh air ath-bheachdan ceimigeach ann an lioftaichean le mionaideachd ùineail air leth.

Le bhith a’ sgrùdadh nan atharrachaidhean ann am moileciuilean urea aig an ìre femtosecond (aon cheathramhillean de dhiog), lorg an luchd-rannsachaidh am pròiseas fiùghantach a tha a’ tachairt às deidh ionization. Bidh rèididheachd ianachaidh a’ dèanamh cron air bith-mholecules urea, ach mar a bhios an lùth a’ sgapadh, bidh na moileciuilean urea a’ faighinn ath-bhualadh luath is toinnte.

Bha sgrùdaidhean roimhe a’ cuimseachadh air ath-bheachdan moileciuil anns an ìre gas, ach rinn an sgioba innleachadh air inneal gus jet lionn ultra-tana a ghineadh taobh a-staigh falamh gus na rannsachaidhean aca a leudachadh air an àrainneachd uisgeach, a tha na shuidheachadh nàdarra airson pròiseasan bith-cheimiceach. Thug an adhartas seo cothrom dhaibh sgrùdadh a dhèanamh air mar a bhios ath-bheachdan a’ leudachadh ann an àm fìor.

Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh seo a’ toirt sealladh dhuinn air tùsan beatha air an Talamh, ach tha e cuideachd a’ fosgladh chothroman ùra ann an raon attochemistry a tha a’ tighinn am bàrr. Le bhith a’ cumail sùil air ath-bheachdan moileciuil aig ìre mion-fhiosrachaidh nach fhacas a-riamh, faodaidh luchd-saidheans tuigse nas doimhne fhaighinn air pròiseasan ceimigeach agus ar n-eòlas air na h-innealan bunaiteach a tha a’ stiùireadh beatha adhartachadh.

Fiosrachadh: “Gluasad proton femtosecond ann am fuasglaidhean urea air a sgrùdadh le speactroscopaidh X-ray” le Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pierre Wolf agus Hans Jakob Wörner, Nàdar.