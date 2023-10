Dìomhaireachd mean-fhàsach Prolegs Caterpillar

Tha bratagan ainmeil airson an casan a bharrachd, ris an canar prolegs, a thathas a’ cleachdadh airson greimeachadh air geugan agus duilleagan. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air solas a thoirt air tùs mean-fhàs nan prolegs sin. Tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gu bheil na prolegs gu dearbh a ’tighinn bho phrògram ginteil a tha a’ sònrachadh lobes ann an buill-bodhaig crùbach. Bha am prògram ginteil seo air a bhith neo-ghnìomhach ann an roinn nam ball crùbach airson milleanan de bhliadhnaichean gus an deach ath-ghnìomhachadh ann am bolg nam bratagan.

Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach a bhith a’ cur dragh air gine sònraichte, bhoilg A, ann an larbha dealan-dè far a bheil na prolegs suidhichte. Mar thoradh air aimhreit iomlan den ghine cha robh dìth prolegs ann, fhad ‘s a dh’ adhbhraich buaireadh pàirt gu bhith a’ leasachadh dà fheart sònraichte anns an abdomen - prolegs agus dreach atharraichte de chasan tùrach. Tha seo a’ sealltainn gu bheil an dà fheart seo a’ tighinn a-mach à diofar àiteachan anns a’ bhodhaig agus nach urrainn a bhith san aon fheart.

Nochd mion-sgrùdadh eile gu bheil an dealbh ginteil de prolegs coltach ris an fhear adhaircean cinn, feart ùr eile ann an dealain-dè agus leòmainn. Tha an cruinneachadh de ghinean a tha air an cur an cèill ann am prolegs cuideachd coltach ris na ginean a lorgar ann an endites, pàirt de na h-eàrr-ràdhan ann an crustaceans.

Tha an sgrùdadh a’ moladh gu bheil eachdraidh mean-fhàs de bhuill bhiastagan iom-fhillte, le buill a’ tighinn bho thùs mar eàrr-ràdhan aon-axis agus nas fhaide air adhart a’ fàs dà-sheòrsach. Thar ùine, leasaich na buill sin lobes aghaidh a-staigh ris an canar endites. Ann an cuid de shreathan bhiastagan, chaidh na endites a chall, ach ann an dealain-dè agus leòmainn, chaidh an ath-ghnìomhachadh gu bhith ag obair mar prolegs.

Tha an rannsachadh seo a’ sealltainn mar a tha mean-fhàs ag ath-chleachdadh feartan gnàthaichte agus prògraman ginteil. Is e feart ùr a th’ ann am prolegs a thàinig am bàrr bho stiùireadh a bh’ ann mu thràth airson pìosan de chasan prìomhadail a dhèanamh. Chaidh dìomhaireachd prolegs bratagan fhuasgladh mu dheireadh, a’ nochdadh an t-seann cheangal a th’ aca ri buill-creige.

