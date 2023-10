Tha atharrachadh clìomaid a’ bagairt beatha neo-àbhaisteach ialtagan, lorg sgrùdaidhean

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences a’ moladh gum faodadh beatha iongantach ialtagan a bhith ann an cunnart mar thoradh air àrdachadh ann an teòthachd na cruinne. Bha an rannsachadh, a rinn luchd-saidheans bho Cholaiste na h-Oilthigh, Baile Àtha Cliath agus Oilthigh Bristol, a' cuimseachadh air cearcall cadal a' gheamhraidh de bhuidheann de dh'ialtagan cruaidh-eich fhiadhaich.

Lorg an luchd-rannsachaidh gun tug caochlaidhean san aimsir aig àm cadal a’ gheamhraidh ialtagan buaidh air an uidheamachd moileciuil a bha an urra ri am beatha fhada. Bidh Telomeres, a tha nam pìosan DNA a dhìonas cinn chromosomes, a’ giorrachadh gach uair a bhios cealla a’ sgaradh. Tha am pròiseas giorrachadh seo co-cheangailte ri aois agus galairean co-cheangailte ri aois.

Lorg an sgrùdadh gu robh telomeres gu math nas giorra aig ialtagan a thàinig a-mach à cadal a’ gheamhraidh na bu trice air sgàth suidheachaidhean nas blàithe an taca ri geamhraidhean roimhe le teòthachd nas fhuaire. Thog an t-Àrd-ollamh Emma Teeling bho Cholaiste na h-Oilthigh, Baile Àtha Cliath dragh mu na co-dhùnaidhean sin, ag ràdh gum faodadh an àrdachadh ris a bheil dùil ann an teodhachd na cruinne bacadh a chur air buaidhean buannachdail cadal a’ gheamhraidh ann an ialtagan fiadhaich.

Lorg an Dr Megan Power, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, còrr air 200 ialtag cruaidh-eich mhòr thar trì geamhraidhean gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ bhuaidh a bhiodh aig cadal a’ gheamhraidh air telomeres. Sheall an rannsachadh gu bheil cadal a’ gheamhraidh ag obair mar sheòrsa de dh’ ath-nuadhachadh, leis na telomeres a’ leudachadh seach a bhith a’ giorrachadh rè seusan a’ gheamhraidh. Tha e coltach gu bheil an leudachadh seo mar thoradh air faireachdainn an enzyme telomerase, a leigeas le DNA telomeric ath-riochdachadh fhèin gun a bhith ag adhbhrachadh cron.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ cur cuideam air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig atharrachadh gnàth-shìde air nàdar fad-beatha ialtagan. Tha gnèithean le beatha fhada agus ìrean gintinn slaodach, leithid ialtagan, gu sònraichte ann an cunnart bho atharrachaidhean àrainneachd. Tha an luchd-rannsachaidh a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air mar a tha ialtagan a’ toirt buaidh air agus a’ gabhail ri atharrachadh clìomaid luath.

Tha feum air tuilleadh sgrùdaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air àite telomerase ann an leudachadh telomeres aig àm cadal a’ gheamhraidh. Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh buaidh atharrachadh clìomaid air eag-eòlas agus mairsinneachd àireamhan ialtagan, a’ cur cuideam air an fheum air oidhirpean rannsachaidh is glèidhteachais leantainneach gus na creutairean iongantach sin a dhìon.

Source:

- Megan L. Power et al, daineamaigs telomere cadal a’ gheamhraidh ann an gnàth-shìde ghluasadach: seallaidhean bho ialtagan cruidh-eich as motha, Gnìomhan a’ Chomainn Rìoghail B: Saidheansan Bith-eòlasach (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

- Colaiste an Oilthighe, Baile Atha Cliath