Ag àrdachadh Seirbheisean Eag-shiostam tro Ecovoltaics: Dòigh Seasmhach a thaobh Cumhachd Solar

Bidh an dòigh-obrach àbhaisteach a thaobh ionadan lùth grèine gu tric a’ toirt a-steach a bhith a’ glanadh fearann ​​​​agus a’ cur panalan grèine air an uachdar ìre. Ach, faodaidh an dòigh seo dragh mòr a chuir air eag-shiostaman. Gus dòigh-obrach nas seasmhaiche agus nas cunntachail don àrainneachd a bhrosnachadh, tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Stàite Colorado a’ moladh cleachdadh ecovoltaics, a tha a’ cothlamadh cinneasachadh lùtha le gleidheadh ​​​​seirbheisean eag-shiostam.

Tha Agrivoltaics, a tha a’ toirt a-steach cleachdadh fearainn dà-fhillte airson àiteachas agus ionadan grèine, air aithneachadh mar cheum adhartach a dh’ ionnsaigh seasmhachd. Ach, tha e buailteach prìomhachas a thoirt do bhith a’ meudachadh cinneasachadh dealain gun a bhith a’ beachdachadh air na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith ann do phlanntaichean is bheathaichean fo na panalan grèine. Bidh Ecovoltaics a’ cleachdadh dòigh-obrach eadar-dhealaichte le bhith a’ dealbhadh arrays grèine a bhios a’ beachdachadh air feumalachdan an eag-shiostam, gu sònraichte ann an àrainneachdan cuibhrichte uisge leithid talamh feòir.

Bidh an luchd-rannsachaidh a’ tarraing brosnachadh bhon obair aca aig Jack's Solar Garden, an làrach rannsachaidh agrivoltaics as motha anns na SA An seo, bidh iad a’ sgrùdadh mar a bhios panalan grèine ag atharrachadh pàtrain solais grèine agus ag atharrachadh cuairteachadh uisge, a’ cruthachadh meanbh-àrainneachdan gun samhail a bheir taic do iomadachd taobh a-staigh ionadan grèine. Tha na meanbh-àrainneachdan sin aig cridhe bun-bheachd ecovoltaics.

Is e aon de na prìomh bhuannachdan a tha aig ecovoltaics an comas aige fearann ​​​​àiteachais a tha air a dhol sìos no air a thrèigsinn ath-nuadhachadh. Faodar na raointean sin, a tha air leth freagarrach airson ionadan grèine mòr, atharrachadh aig an aon àm gu bhith nan àrainnean a chuireas ri bith-iomadachd fhad ‘s a tha iad a’ toirt seachad lùth glan.

Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air buaidhean eag-eòlasach panalan grèine, tha an luchd-rannsachaidh an dùil goireas rannsachaidh ùr a stèidheachadh ann an àrainneachd feurach dùthchasach faisg air àrainn an oilthigh. Tron iomairt seo, tha iad ag amas air tuigse nas fheàrr fhaighinn air buaidh ionadan grèine air eag-shiostaman cruaidh is tioram, mar a bhios atharrachadh clìomaid a’ fàs nas dian san àm ri teachd.

Tha an rannsachadh a rinn sgioba Oilthigh Stàite Colorado ag amas air buaidh a thoirt air ionadan grèine san àm ri teachd le bhith a’ sgrùdadh phrionnsapalan a bheir prìomhachas do sheasmhachd eag-eòlasach. Le bhith a’ gabhail ris na prionnsapalan sin, faodaidh companaidhean lùtha cur ri gach cuid fuasglaidhean gnàth-shìde agus fuasglaidhean cleachdadh fearainn. Tro ecovoltaics, bidh e comasach àm ri teachd lùth grèine nas seasmhaiche agus nas fiosraichte a thaobh eag-eòlais.

