An fras Orionid Meteor 2023: Sealladh Celestial nach bi thu airson a chall

Thathas an dùil gun tig am fras bliadhnail meteor Orionid gu àirde air 22 Dàmhair, 2023, a’ lìbhrigeadh taisbeanadh celestial nach bi thu airson a chall. Aithnichte airson na meteors soilleir agus luath, tha na Orionids a’ cruthachadh eòlas lèirsinneach iongantach ann an speur na h-oidhche.

Bidh meteors an fhrasair Orionid a’ siubhal aig astaran nas àirde na 148,000 mìle san uair (66 cilemeatair san diog) agus tha comas aca a bhith nan buill-teine, a’ toirt a-mach spreadhaidhean solais fada. Bidh iad gu tric a’ fàgail “trèanaichean” gleansach fhad ‘s a thèid iad seachad, a dh’ fhaodas fuireach airson grunn diogan gu mionaidean. Ged a tha e coltach gun tàinig iad bhon reul-bhad Orion, is e mìrean beaga bìodach a th’ anns na meteors, mar as trice bho comets no asteroids, a bhios a’ losgadh nuair a thèid iad a-steach do dh’ àile na Talmhainn.

A thaobh nan Orionids, tha na meteors sin nan sprùilleach air an dèanamh le Halley's Comet, comet a bhios a ’dol seachad air a’ Ghrian agus an Talamh gach 75 gu 79 bliadhna. Gach uair a thig Halley's Comet faisg air siostam na grèine a-staigh, bidh e a’ rùsgadh eadar 3 is 10 troighean den stuth aige.

Gus an eòlas seallaidh as fheàrr a mhealtainn, thathas a’ moladh coimhead 45 gu 90 ceum air falbh bhon àite radiant anns na speuran. Tha an sealladh seo a’ leigeil leis na meteors nochdadh nas fhaide agus nas iongantaiche. Le bhith a’ coimhead gu dìreach air an radiant dh’ fhaodadh gum bi na meteors a’ nochdadh nas giorra air sgàth buaidh ris an canar foreshortening.

Mar as trice bidh na Orionids a’ toirt a-mach 15 gu 20 meteors san uair aig an ìre as àirde nuair a choimheadas iad bho àiteachan le glè bheag de thruailleadh solais. Ach, tha amannan air a bhith ann san àm a dh’ fhalbh nuair a chaidh an àireamh meteor suas gu trì uimhir. Am-bliadhna, chan eil dùil ri gnìomhachd dian.

Is e an ùine as fheàrr airson fras meteor fhaicinn anns na h-uairean dìreach às deidh meadhan oidhche gu feasgar. Tha na Orionids gu fortanach a’ tighinn gu àirde thairis air an deireadh-sheachdain ann an 2023, ga dhèanamh nas goireasaiche fuireach suas fadalach. Tha am fras meteor ri fhaicinn bho gach cuid na leth-chruinne a Tuath agus a Deas, le luchd-amhairc anns an Leth-chruinne a Tuath a’ coimhead chun ear-dheas agus an fheadhainn anns an Leth-chruinne a Deas a’ coimhead chun ear-thuath.

Tha Halley's Comet, cò às a thàinig na meteors Orionid, air aon de na comets as ainmeil agus bidh e a’ nochdadh timcheall air aon uair gach 76 bliadhna. Bha an sealladh mu dheireadh aige ann an 1986, agus thathar an dùil tilleadh ann an 2061. Tha na Orionids mar chuimhneachan air làthaireachd maireannach a 'chomet anns na speuran againn.

Co-dhiù a tha thu nad reul-eòlaiche eòlach no nad neach-amhairc neònach, tha fras meteor 2023 Orionid a’ gealltainn a bhith na shealladh celestial nach bu chòir a chall. Dèan cinnteach gun lorg thu àite air falbh bho sholais a’ bhaile mhòir agus thoir leat cathair faiche no plaide gus fuireach comhfhurtail fhad ‘s a tha thu a’ faighinn tlachd às an taisbeanadh.

Stòran: NASA, EarthSky, Comann Meteor Ameireagaidh