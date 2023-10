Cunnartan stoirmean grèine: A’ dìon ar ghriod dealain

Faodaidh stoirmean grèine faireachdainnean an dà chuid eagal agus ùidh a bhrosnachadh. Ged is e tachartas nàdarra a th’ annta, faodaidh na spreadhaidhean mòra seo de lùth bhon ghrèin buaidh uamhasach a thoirt air ar dòigh-beatha ùr-nodha. Tha ar earbsa air dealan gar fàgail nas so-leònte gu cumhachd lasraichean grèine. Tha a’ cheist ag èirigh: ciamar as urrainn dhuinn dèanamh cinnteach à tapachd a’ ghriod dealain againn an aghaidh tachartas a dh’ fhaodadh a bhith uamhasach?

Anns an oidhirp gus freagairtean a lorg, tha luchd-saidheans agus luchd-rannsachaidh a’ gluasad gus ullachadh airson an t-suidheachadh as miosa. Chan eil e comasach gum bi stoirm grèine mòr a’ frioladh ar cliath - tha e air tachairt roimhe seo agus tha coltas ann gun tachair e a-rithist. Gus milleadh a lughdachadh, tha eòlaichean gu dìcheallach a’ sgrùdadh nan uinneanan sin agus ag obair gus ro-innleachdan a leasachadh a dhìonas ar bun-structar dealain.

Tha Christopher Mims, neach-colbh teicneòlais leis a’ Wall Street Journal, a’ soilleireachadh an dòchas a tha timcheall nan oidhirpean sin. Tha e a’ daingneachadh, a dh’ aindeoin a’ chunnart seo, gu bheil luchd-saidheans gu gnìomhach a’ gabhail na ceumannan riatanach, a’ comharrachadh falbh bho fhreagairtean san àm a dh’ fhalbh do dhùbhlain coltach ris.

Mar a bhios sinn a’ dol an sàs leis a’ cheist seo, tha a’ cheist ag èirigh: ciamar a nì sinn deuchainn air tapachd a’ ghriod dealain againn gun a bhith a’ dol gu dùnadh iomlan? Tha tionndadh dheth agus an uairsin air ais air an lìonra cumhachd againn gu lèir na fhuasgladh neo-phractaigeach agus draghail. An àite sin, tha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh dhòighean ùr-ghnàthach a tha coltach ri buaidh stoirmean grèine air earrannan nas lugha den ghriod. Le bhith a’ dèanamh dheuchainnean fo smachd, is urrainn dhaibh dàta luachmhor a chruinneachadh mu fhreagairtean phàirtean fa leth agus so-leòntachd a chomharrachadh.

Is e an rud as cudromaiche airson a’ ghriod dealain againn a dhèanamh tèarainte tuigse fhaighinn air na laigsean aige agus ceumannan dìon a chuir an gnìomh a rèir sin. Tha oidhirpean co-obrachail luchd-saidheans, innleadairean agus luchd-dèanamh poileasaidh deatamach gus am milleadh a dh’ fhaodadh a bhith air adhbhrachadh le stoirmean grèine a lughdachadh. Mar a bhios sinn a’ stiùireadh iom-fhillteachd an t-saoghail againn a tha air a stiùireadh le teicneòlas, tha e deatamach gun cùm sinn for-ghnìomhach ann a bhith a’ dìon ar bun-structair dealain.

CÀBHA

Dè a th’ ann an stoirm grèine?

Tha stoirm grèine, ris an canar cuideachd lasadh grèine no cuir-a-mach coronal (CME), na spreadhadh de ghràineanan àrd-lùth a thèid a-mach à uachdar na grèine. Faodaidh na stoirmean sin buaidh mhòr a thoirt air siostaman teicneòlach na Talmhainn, leithid saidealan agus cliathan dealain.

Ciamar a bheir stoirm grèine buaidh air a’ ghriod dealain againn?

Faodaidh stoirmean grèine buairidhean geomagnetic adhbhrachadh air an Talamh, a dh’ adhbharaicheas sruthan dealain ann an grids cumhachd. Faodaidh na sruthan brosnaichte sin cus luchd-atharrachaidh agus co-phàirtean eile a luchdachadh, a’ leantainn gu briseadh cumhachd farsaing.

Dè na ceumannan a thathas a’ gabhail gus ar cliath dealain a dhìon bho stoirmean grèine?

Tha luchd-saidheans agus luchd-rannsachaidh gu gnìomhach a’ sgrùdadh stoirmean grèine gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air an giùlan aca agus gus ro-innleachdan a leasachadh gus na buaidhean aca a lasachadh. Tha seo a’ toirt a-steach a bhith a’ dèanamh dheuchainnean gus tapachd a’ ghriod dealain againn a dhearbhadh agus a’ cur an gnìomh ceumannan dìon stèidhichte air an dàta a chaidh a chruinneachadh.

