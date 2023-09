Neach-rannsachaidh Coloimbia a’ sgrùdadh stuth taobh a-muigh ann an sampallan duslach air a thoirt air ais chun Talamh

Bha cothrom sònraichte aig neach-rannsachaidh òg à Coloimbia, Camilo Jaramillo-Correa, sgrùdadh a dhèanamh air sampallan duslach a chaidh a thoirt air ais bhon àite a-muigh. Chaidh na sampallan a chruinneachadh le misean Hayabusa2 de bhuidheann fànais Iapanach, a thàinig gu bhith mar a’ chiad fhear a chuir ìomhaighean bho rovers ag obair air asteroid agus a thill sampallan geòlais chun Talamh. Dhealbhaich agus thog Jaramillo-Correa, a bha ag ionnsachadh a PhD ann an Innleadaireachd Niùclasach aig an àm, capsal sampall seulaichte gus na sampallan a chumail agus an dìon bho thruailleadh èadhair.

Dh’fhaighnich an luchd-comhairle aige an robh e comasach an capsal a chleachdadh gus stuth taobh a-muigh a sgrùdadh, agus dh’ atharraich agus rinn Jaramillo-Correa an capsal gus coinneachadh ris na riatanasan teann airson dìon sampall. Rinn an sgioba sgrùdaidhean air dà sheata de shamhlaichean bho asteroid Ryugu: mìrean fa leth agus pùdar mìn. Tha am mion-sgrùdadh a’ dol air adhart, ach tha iad an dùil fiosrachadh fhaighinn mu cho-dhèanamh, feartan, agus fianais a dh’ fhaodadh a bhith ann mu aimsir fànais nan asteroids.

Tha sgrùdadh asteroids cudromach airson dà phrìomh adhbhar, a rèir Jaramillo-Correa. An toiseach, tha iad a’ toirt seachad dealbh de na h-ìrean tràtha de shiostam na grèine agus faodaidh iad ar cuideachadh le bhith a’ tuigsinn mar a chruthaich e fhèin agus a’ phlanaid Talamh, a bharrachd air tùs beatha. San dàrna h-àite, faodaidh sgrùdadh asteroids sealladh a thoirt seachad air buaidh aimsir fànais agus truailleadh àile.

Tha turas Jaramillo-Correa bho Coloimbia gu na Stàitean Aonaichte airson an rannsachadh aige cuideachd a’ soilleireachadh na h-eadar-dhealachaidhean ann an àrainneachdan rannsachaidh agus ruigsinneachd air goireasan. Thug e fa-near gu bheil cothrom fada nas fhasa aig luchd-rannsachaidh anns na SA air goireasan, leithid ionnstramaidean, an taca ris an fheadhainn ann an Coloimbia. A dh'aindeoin seo, dh'ionnsaich e a bhith a 'cur luach air comasan an obair-lann aige ann an Coloimbia agus a bhith innleachdach.

Lean neach-rannsachaidh eile à Coloimbia, Andrea Guzman Mesa, a h-aislingean ann an raon astrophysics. Bha an PhD aice a’ cuimseachadh air a bhith a’ sgrùdadh àileachdan planaidean taobh a-muigh ar siostam grèine. Rinn i coimeas eadar modalan àile agus dàta amharc a’ cleachdadh frèaman ionnsachaidh inneal gus ro-innse a dhèanamh mu cho-dhèanamh nan àileachdan sin. Bha Guzman Mesa cuideachd gu mòr an sàs ann a bhith ag àrdachadh faicsinneachd dha luchd-saidheans boireann ann an Coloimbia, an dòchas fìor atharrachadh a thoirt gu buil ann an eag-shiostam rannsachaidh na dùthcha.

