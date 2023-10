The Hope Probe: A’ nochdadh dìomhaireachdan an Atmosphere Martian

Nuair a chaidh an naoidheamh baidse de dhàta fhoillseachadh, tha an 'Hope Probe' aig Misean Emirates Mars a 'leantainn air adhart a' toirt seachad seallaidhean ùr-nodha air àile Martian. A’ cleachdadh ionnstramaidean ùr-nodha, tha an probe air àireamh iongantach de 3.3 Terabytes de dhàta àile a ghlacadh bhon phlanaid dhearg, ag atharrachadh ar tuigse air Mars.

Tha an naoidheamh stòr-dàta, a chaidh a chruinneachadh bho 1 Màrt gu 31 Cèitean, 2023, a’ nochdadh comasan sònraichte nan trì ionnstramaidean saidheans aig Emirates Mars Probe: an Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS), an Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS), agus an Emirates Exploration Imager (EXI). Tro na h-ionnstramaidean sin, tha am misean a’ tabhann sgrùdadh coileanta air faireachdainn Martian, bhon uachdar aige gu na raointean a-muigh.

Is e aon de na lorgan as iongantaiche bhon t-seata dàta as ùire sgrùdadh air atharrachaidhean geàrr-ùine agus gluasad sgòthan air Mars. Tha an EXI, le na h-ìomhaighean sgòthan àrd-tricead aige air an togail air diofar chinn-latha, a’ toirt beairteas fiosrachaidh do luchd-saidheans mu nàdar fiùghantach sgòthan Martian.

A bharrachd air an sin, mar a bhios a’ ghrian a’ dol a-steach don ìre as àirde den chearcall 11-bliadhna aice, tha beachdan EMUS air an oidhche air taisbeanaidhean iongantach de aurora air leth a nochdadh. Dh'fhoillsich na auroras sin, a chaidh fhaicinn thairis air na raointean magnetach crùbach as làidire anns an leth-chruinne a deas, taisbeanadh solais iongantach eadar 27 Giblean agus 28, 2023.

Tha misean leudaichte an Hope Probe a’ dol nas fhaide na a phrìomh amas airson dàta a chruinneachadh airson bliadhna Martian, co-ionann ri dà bhliadhna air an Talamh. A-nis, le bliadhna Talmhainn a bharrachd gus sgrùdadh a dhèanamh air na h-atharrachaidhean eadar-bhliadhnail ann an àile Martian, tha am misean ag amas air na dìomhaireachdan mu phròiseasan ìosal an àile fhuasgladh, call àile àrd, agus an ceangal deatamach eadar an dà rud.

Tha orbit sònraichte an Hope Probe a’ leigeil leis a’ choimhearsnachd shaidheansail sgrùdadh a dhèanamh air na h-atharrachaidhean làitheil agus ràitheil ann an àile Martian. Le bhith a’ dèanamh anailis air cruinneachadh mòr dàta an neach-sgrùdaidh, tha luchd-rannsachaidh an dùil gun lorg iad seallaidhean cudromach air daineamaigs àile Mars.

Gu crìch, chan e a-mhàin gu bheil an Hope Probe air a dhol thairis air na bha dùil a thaobh cruinneachadh dàta ach tha e cuideachd air an àrd-ùrlar a shuidheachadh airson adhartasan ùr-nodha nar tuigse air àile Martian. Leis a h-uile stòr-dàta, thèid dìomhaireachdan ùra fhoillseachadh, a’ toirt air luchd-saidheans dìomhaireachdan a’ phlanaid dhearg fhuasgladh.

CÀBHA

1. Dè a th' ann an Hope Probe?

Tha an Hope Probe na bhàta-fànais a chuir an Emirates Mars Mission air bhog gus dàta a sgrùdadh agus a chruinneachadh mu àile Martian.

2. Dè an ìre de dhàta a chruinnich an Hope Probe?

Tha an Hope Probe air àireamh iongantach de 3.3 Terabytes de dhàta àile a chruinneachadh bho Mars.

3. Dè na prìomh amasan saidheans a th' aig a' mhisean?

Tha am misean ag amas air pròiseasan àile nas ìsle a thuigsinn, call àile àrd, agus an ceangal eadar an dà rud gus na dìomhaireachdan timcheall air faireachdainn Martian a nochdadh.

4. Dè na toraidhean sònraichte a thàinig bhon t-sreath dàta as ùire?

Tha an dàta as ùire air seallaidhean iongantach fhoillseachadh air gluasad sgòthan Martian agus air taisbeanaidhean iongantach de aurora air leth a thaisbeanadh thairis air na raointean magnetach crùbach as làidire anns an Leth-chruinne a Deas.

