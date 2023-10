Tha inbhean ùra ann an Chile ag amas air truailleadh solais a lughdachadh agus speuran dorcha a dhìon

By

Tha Chile ainmeil airson na suidheachaidhean sònraichte a th’ ann de shealladh rionnagan, le Fàsach Atacama mar aon de na h-àiteachan as fheàrr airson speuradairean air sgàth na speuran soilleir agus an ìre as lugha de thruailleadh solais. Gus na speuran dorcha sin a ghleidheadh ​​​​airson reul-eòlas agus dèiligeadh ris na buaidhean millteach a tha aig truailleadh solais air slàinte dhaoine agus bith-iomadachd, tha Ministreachd na h-Àrainneachd Chilean air Inbhe Solais Nàiseanta Ùr a thoirt a-steach.

Roimhe sin, bha riaghailtean solais sònraichte aig na roinnean a bha a’ toirt aoigheachd do phrìomh thaisbeanaidhean ann an Chile gus an inbhe speur dorcha a dhìon. A-nis, tha na h-inbhean sin gan leudachadh air feadh a’ chòrr den dùthaich gus cleachdaidhean solais a-muigh cunntachail agus seasmhach adhartachadh.

Tha an inbhe solais ùr ag amas air solais a-muigh a leasachadh le bhith a’ gluasad bho sholas gorm dian gu seallaidhean òmar nas buige. Bidh an t-atharrachadh seo a’ cuideachadh le bhith a’ lughdachadh na buaidhean àicheil air slàinte dhaoine, leithid reamhrachd, trom-inntinn, agus seòrsachan sònraichte de aillse. A bharrachd air an sin, feumar sanasachd soillsichte a chuir dheth eadar meadhan oidhche agus 7m, a’ dèanamh cinnteach nach cuir solais malairteach ri truailleadh solais rè uairean deatamach na h-oidhche.

A bharrachd air slàinte dhaoine, tha an Inbhe Solais Nàiseanta Ùr cuideachd ag aithneachadh buaidh truailleadh solais air bith-iomadachd. Bidh solas fuadain a’ cur dragh air giùlan gnèithean oidhcheach, a’ toirt a-steach poileanachadh bhiastagan agus eòin-mhara. Tha luchd-poileanachaidh bhiastagan an urra ri solas na gealaich agus solas nan rionnagan airson seòladh, agus faodaidh truailleadh solais a bhith troimh-chèile agus mì-rianail, a’ toirt buaidh air poileanachadh planntrais agus cumail suas bàrr. San aon dòigh, tha peatrail stoirm Markham, eun-mara dùthchasach do Chile, Ecuador, agus Peru, ann an cunnart mar thoradh air truailleadh solais. Bidh na h-eòin seo a 'cleachdadh solas na gealaich agus na reultan gus siubhal gu na raointean briodachaidh aca, ach bidh solais bailteil gu tric a' cur dragh orra, a 'cur casg air imrich soirbheachail.

Tha an Inbhe Solais Nàiseanta Ùr ag amas air na buaidhean àicheil air fiadh-bheatha a thionndadh air ais agus raointean a tha deatamach airson oidhirpean glèidhteachais a dhìon. Le bhith a’ buileachadh dian, teòthachd dath, agus crìochan ùine, bidh Chile a’ feuchainn ri cleachdadh reusanta agus seasmhach de sholais fuadain a choileanadh fhad ‘s a tha e a’ dìon na h-àrainneachd agus sunnd dhaoine.

A bharrachd air na buannachdan sin, tha na riaghailtean ùra cuideachd a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ gleidheadh ​​​​comraich speur dorcha Chile, a tha na dhachaigh do dh’ iomadh ionad-amhairc. Tha an àrdachadh ann an truailleadh solais na chunnart mòr dha ion-obrachadh bheachdan speurail san fhad-ùine. Le bhith a’ cur prìomhachas air gleidheadh ​​​​adhar dorcha, tha Chile ag aithneachadh cho cudromach sa tha reul-eòlas agus na tha e a’ cur ri tuigse na cruinne-cè.

Stòran: Fundación Cielos de Chile, Ministreachd na h-Àrainneachd Chilean