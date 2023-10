Claigeann ialtagan o chionn 50 millean bliadhna a’ toirt sealladh ùr air mean-fhàs ialtagan tràth

Chaidh claigeann ialtag cha mhòr slàn, a’ dol air ais timcheall air 50 millean bliadhna, a lorg ann an uamh san Fhraing. Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air mean-fhàs tràth dìomhair ialtagan. Tha aon de na clàran fosail as bochda aig ialtagan am measg mhamalan, ga fhàgail duilich faighinn a-mach cuin a thòisich iad an toiseach ag itealaich no a’ sreap ann an uaimhean, a bharrachd air cuin a leasaich iad na comasan mac-talla sònraichte aca. Bha an claigeann ialtagan, a bhuineadh don ghnè Vielasia sigei a chaidh à bith, am measg 23 neach fosail a chaidh a lorg san uamh.

Gu tric bha fosailean ialtagan roimhe seo sgapte no gu tur rèidh, ga fhàgail duilich an anatomy trì-thaobhach aca a sgrùdadh agus faighinn a-mach an robh iad a’ cleachdadh mac-talla. Ach, bha an claigeann Vielasia sigei air a ghleidheadh ​​​​gu foirfe ann an clach-aoil, a 'cumail a chumadh tùsail. Leig seo le luchd-saidheans a’ chluais a-staigh a sgrùdadh agus a choimeas ri ialtagan an latha an-diugh. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gur dòcha gun do chleachd an seann ialtag seo mac-talla, ga chuir fada air thoiseach air mucan-mara a thaobh a bhith a’ leasachadh a’ chomais seo. Mus deach an lorg seo, cha robh luchd-saidheans ach cinnteach mu shuidheachadh ann an teaghlaichean ialtagan an latha an-diugh.

Bha an ialtag Vielasia sigei na ghnè beag a bha a’ fuireach ann an uamh, a’ tomhas dìreach 1.8 cm a dh’ fhaid. Tha seo a’ dol an-aghaidh barailean a bh’ ann roimhe gun robh ialtagan tràth gu sònraichte a’ fuireach ann an craobhan timcheall air lochan is choilltean. Tha e coltach gun tug seasmhachd àrainneachdan uaimhean tèarmann rè na h-atharrachaidhean teòthachd caochlaideach anns an tràth Eocene.

Ged nach eil an lorg seo gu cinnteach a’ socrachadh an deasbaid mu ath-shuidheachadh ialtagan tràth, tha e a’ toirt seachad fianais làidir. Tha e cuideachd na bhrosnachadh airson tuilleadh sgrùdaidh air a’ chlàr fosail gus barrachd lèirsinn fhaighinn air mean-fhàs ialtagan agus na feartan sònraichte aca.

stòran:

- “Tha lorg claigeann ialtagan àrsaidh ‘gun phronnadh’ a’ toirt solas ùr air mean-fhàs tràth ialtagan," Oilthigh New South Wales Sydney

- Iris Bith-eòlas gnàthach