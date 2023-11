Dà ghealach air an lorg a’ cuairteachadh asteroid dinkinesh ann an cruth neònach

Ann an tionndadh iongantach, tha luchd-saidheans NASA air faighinn a-mach nach e aon ghealach a th’ anns a’ ghealach bheag a tha a’ cuairteachadh an asteroid Dinkinesh ach dà ghealach a tha steigte ri chèile mar fhear-sneachda cosmach. Canar binary conaltraidh ris an t-seòrsa nì seo. Ged a tha binaries conaltraidh an ìre mhath cumanta ann an siostam na grèine, is e seo a’ chiad uair a chaidh am faicinn ann an orbit timcheall air asteroid.

Tha an reul-eòlaiche John Spencer bho Institiud Rannsachaidh an Iar-dheas (SwRI) a’ mìneachadh, “Chan fhaca sinn mòran faisg air làimh, agus chan fhaca sinn a-riamh fear a’ orbitadh asteroid eile. Bha sinn air a bhith teagmhach mu atharrachaidhean neònach ann an soilleireachd Dinkinesh a chunnaic sinn a’ tighinn faisg, a thug dhuinn sanas gur dòcha gu robh gealach de sheòrsa air choreigin aig Dinkinesh, ach cha robh sinn a-riamh fo amharas dad cho neònach!”

Chaidh an lorg a dhèanamh leis an rannsachair asteroid NASA Lucy, a chuir crìoch air turas-adhair de Dinkinesh o chionn ghoirid. Anns na seachdainean ron flyby, mhothaich Lucy atharrachaidhean bho àm gu àm ann an soilleireachd an asteroid, a’ nochdadh gu robh companach binary ann. Dhearbh dealbhan dlùth a chaidh a thogail bho astar 430 cilemeatair gu robh a’ ghealach ann. Tha an asteroid as motha a’ tomhas 790 meatairean aig an ìre as fharsainge, agus tha a’ ghealach nas lugha timcheall air 220 meatair ann am meud, ged a tha an dearbh chumadh aige fhathast neo-shoilleir.

Tha na co-dhùnaidhean inntinneach do luchd-saidheans leis gu bheil iad a’ toirt sealladh dhuinn air na pròiseasan leis am bi planaidean a’ cruthachadh. Is e rùn Lucy sgrùdadh a dhèanamh air asteroids nach eil air atharrachadh gu ìre mhòr bho làithean tràtha an t-Siostam Solar, coltach ris na blocaichean togail às an deach planaidean a chruthachadh. Le bhith a’ tuigsinn siostaman ceangailte le gravitation mar Dinkinesh dh’ fhaodadh e solas a thilgeil air a’ phròiseas togail bhon bhonn gu h-àrd tro bheil planaidean a’ cruinneachadh thar ùine.

Ged a tha coltas ann eadar siostam Dinkinesh agus an Didymos-Dimorphos asteroid binary, air an tug bàta-fànais NASA buaidh an-uiridh, tha an lorg o chionn ghoirid air cumadh gealach ann an cumadh fear-sneachda a’ togail cheistean ùra dha luchd-rannsachaidh. Mar a tha an neach-saidheans planaid Tom Statler bho NASA a’ daingneachadh, “Tha e dha-rìribh iongantach nuair a chuireas nàdar iongnadh oirnn le tòimhseachan ùr. Tha saidheans sgoinneil gar putadh gu bhith a’ faighneachd cheistean nach robh fios againn a-riamh a dh’ fheumadh sinn faighneachd. ”

Ceistean Bitheanta

Dè a th’ ann am binary conaltraidh?

Is e seòrsa de nì san fhànais a th’ ann an dàn-conaltraidh far a bheil dà bhuidheann eadar-dhealaichte ann an conaltradh ri chèile, coltach ri structar coltach ri fear-sneachda.

Carson a tha lorg dà ghealach ann an orbit air asteroid cudromach?

Tha an lorg seo cudromach leis gu bheil e a’ toirt sealladh dhuinn air pròiseasan cruthachadh planaid anns an t-Siostam Solar tràth. Faodaidh siostaman le ceangal grabhataidh leithid Dinkinesh luchd-saidheans a chuideachadh gus tuigse fhaighinn air mar a bhios planaidean a’ cruinneachadh stuthan thar ùine.

Dè an rùn a th’ aig an rannsachair asteroid NASA Lucy?

Is e misean an soitheach-fànais Lucy sgrùdadh a dhèanamh air asteroids anns a’ phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter a tha air an sgrìobhadh tùsail aca a ghleidheadh ​​​​bho chaidh an siostam grèine a chruthachadh. Tha Lucy ag amas air blocaichean togail planaidean agus na pròiseasan cruthachaidh aca a sgrùdadh.

(Tobar: NASA)