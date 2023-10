Bidh NASA a ’nochdadh a’ chiad eisimpleirean de Asteroid Bennu

Tha NASA air a’ chiad sampaill de asteroid Bennu fhoillseachadh gu soirbheachail, a chaidh a thoirt air ais chun Talamh leis an t-soitheach-fànais Osiris-Rex. Ged is dòcha nach bi na sampallan cho cudromach ris a bha dùil an toiseach, tha iad fhathast a’ riochdachadh coileanadh mòr ann an sgrùdadh fànais.

Bha an luchd-saidheans a bha an sàs sa mhisean an toiseach ag amas air co-dhiù cupa de ghràinean asteroid làn gualain a chruinneachadh bho Bennu. Ach, tha na sampallan a chaidh fhaighinn air ais sa mhòr-chuid a’ toirt a-steach measgachadh de dhuslach dubh agus sprùilleach. A dh'aindeoin sin, tha seo a 'comharrachadh an stuth as motha a thill a-riamh dhan Talamh bho asteroid.

Dh’aidich Dante Lauretta, prìomh neach-saidheans aig Oilthigh Arizona, gu bheil adhartas air a bhith slaodach, ach tha an sgioba mu thràth air tòiseachadh air a’ phròiseas sgrùdadh a dhèanamh air na sampallan a chaidh a chruinneachadh. Is e an dòchas gun toir na stuthan sin seallaidhean luachmhor air cruthachadh ar siostam grèine agus gum faodadh iad sanasan a thoirt seachad mu thùs beatha air an Talamh.

Chaidh an soitheach-fànais Osiris-Rex a chuir gu Bennu gus duslach agus creagan a chruinneachadh bhon uachdar aige. Às deidh misean soirbheachail, thill an soitheach-fànais gu sàbhailte chun Talamh leis na stuthan cruinnichte. Tha NASA air beairteas de dhealbhan is fiosrachaidh fhoillseachadh mun mhisean, a’ toirt cothrom don phoball iongnadh a dhèanamh air a’ choileanadh iongantach seo ann an sgrùdadh fànais.

Tha a’ chlach-mhìle seo a’ soilleireachadh na adhartasan mòra a rinn NASA ann a bhith a’ tuigsinn ar cruinne-cè agus a’ putadh crìochan sgrùdadh daonna. Tha e cuideachd na chuimhneachan air na dùbhlain agus na duilgheadasan mòra a tha an lùib a bhith a’ sgrùdadh nithean celestial milleanan de chilemeatairean air falbh bhon Talamh.

stòran:

- Cunntas Twitter NASA Solar System

- Fios naidheachd bho NASA