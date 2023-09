An structar fiodha as sine a chaidh a lorg: Sìobhaltachd shinnsireil adhartach?

Tha arc-eòlaichean air lorg ùr a dhèanamh o chionn ghoirid: an structar fiodha as sine a chaidh a lorg a-riamh, a’ dol air ais faisg air leth mhillean bliadhna. Tha an lorg seo a’ nochdadh gun robh ar sinnsearan fada nas adhartaiche na bha sinn a’ creidsinn roimhe. Chaidh an structar iongantach a lorg aig Eas Kalambo ann an Zambia, faisg air a’ chrìch le Tansainia, agus tha e air a dheagh ghleidheadh. Thathas a’ creidsinn gur e àrd-ùrlar, slighe-coiseachd, no taigh-còmhnaidh àrdaichte a bha a’ cumail ar càirdean os cionn an uisge.

Tha comharran gearraidh air a’ choille, a’ sealltainn gun deach innealan prìomhadail a chleachdadh gus dà chlàr mòr a cheangal ri chèile gus an structar a chruthachadh. A bharrachd air an àrd-ùrlar fiodha, chaidh cruinneachadh de dh'innealan fiodha, a' gabhail a-steach pìos agus maide cladhach, a lorg air an làrach. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don bheachd nach robh ar sinnsearan a’ cleachdadh fiodh ach airson adhbharan cuibhrichte leithid teintean a thòiseachadh no sealg.

Thuirt Larry Barham, prìomh ùghdar an sgrùdaidh agus arc-eòlaiche aig Oilthigh Liverpool, gun do dh’atharraich an lorg seo a bheachd air ar sinnsearan. Sheall e gun robh an comas aca an àrainneachd atharrachadh agus rudeigin ùr-ghnàthach a chruthachadh. Tha Barham den bheachd gu bheil seo a’ nochdadh ìre àrd de smaoineachadh eas-chruthach agus is dòcha eadhon sgilean cànain.

Bha an structar na lorg cothrom a chaidh a dhèanamh aig àm cladhach ann an 2019 faisg air Abhainn Kalambo, os cionn eas a ruigeas àirde 235 meatairean. Thathar a' creidsinn gun do ghlèidh ìre àrd an uisge aig na h-easan an structar fiodha thar nan linntean. Is ann ainneamh a lorgar lorgan anns a bheil seann fhiodh air sgàth gu bheil e buailteach a bhith a’ grodadh gun a bhith a’ fàgail mòran lorg air chùl airson nan ginealaichean ri teachd.

Gus aois an structair a dhearbhadh gu ceart, chleachd luchd-rannsachaidh dòigh ùr ris an canar luminescence dating, a bhios a’ tomhas an turas mu dheireadh a bha mèinnirean fosgailte do sholas na grèine. Sheall seo gu bheil an structar co-dhiù 476,000 bliadhna a dh'aois, mus tàinig mean-fhàs Homo sapiens. Chaidh fosailean de Homo heidelbergensis, a tha càirdeach dha duine, a lorg san roinn, a’ dol air ais eadar 700,000 agus 200,000 bliadhna.

Tha an lorg a’ toirt dùbhlan don chreideas a bha ann an-dràsta gu robh sinnsearan daonna gluasadach. Tha suidheachadh an structair faisg air na h-easan, a bha na stòras uisge earbsach, a' nochdadh gur dòcha gur e àite-còmhnaidh maireannach a bh' ann. Ach, cha deach am beachd seo a dhearbhadh fhathast agus tha feum air tuilleadh rannsachaidh.

Gu h-iomlan, tha an lorg iongantach seo a’ nochdadh comasan mòra agus innleachdas ar sinnsearan. Tha e a’ toirt fianais air an smaoineachadh adhartach, na comasan planaidh, agus cruthachadh structaran nach fhacas a-riamh roimhe. Tha an lorg a’ togail cheistean inntinneach mu leasachadh sìobhaltachdan tràtha agus a’ soilleireachadh an fheum air tuilleadh sgrùdaidh agus sgrùdaidh air ar n-àm a dh’ fhalbh.

