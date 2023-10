Bith-eòlas cagnaidh Hippos: Tosgan follaiseach agus beul beàrnan farsaing a’ cuingealachadh èifeachd

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Zurich, an Eilbheis air faighinn a-mach gu bheil tosgan mòra agus beàrn farsaing de hippos a’ cuingealachadh nan gluasadan cagnaidh aca, a’ leantainn gu cagnadh neo-èifeachdach. Tha na co-dhùnaidhean, a chaidh fhoillseachadh anns an iris ruigsinneachd fosgailte PLOS ONE, a’ tilgeil solas air bith-eòlas cagnaidh sònraichte nan creutairean uisgeach sin.

Tha fios gu bheil am beàrn as fharsainge de mhamal sam bith aig hippos, a’ toirt cothrom dhaibh tòrr fhàsmhorachd ithe. Ach, tha an sgrùdadh a 'moladh gu bheil an comas cagnaidh cuingealaichte air sgàth meud agus rèiteachadh am fiaclan. Chunnaic an luchd-rannsachaidh giùlan cagnaidh hippos cumanta agus hippos pygmy a’ cleachdadh fiolm bhidio de bheathaichean sù. Rinn iad sgrùdadh cuideachd air claigeann eisimpleirean taigh-tasgaidh gus meud agus rèiteachadh fhiaclan a thomhas agus choimhead iad airson comharran caitheamh a tha a’ nochdadh pàtrain cagnaidh.

Sheall na co-dhùnaidhean nach robh mòran eadar-dhealachaidh ann an leud nam fiaclan àrda is ìosal eadar an dà ghnè hippos, a’ moladh gluasad cagnaidh dìreach dìreach. Ach, chaidh a lorg gu bheil na fiaclan aghaidh àrd is ìosal eadar-cheangailte ann an hippos cumanta cha mhòr gu tur a’ cur casg air cnagadh taobh ri taobh. An coimeas ri sin, bidh hippos pygmy a’ cleachdadh gluasad bleith beag taobh ri taobh nuair a bhios iad a’ cagnadh.

Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu robh sinnsearan hippos an latha an-diugh an urra gu mòr ri bhith a’ bleith gluasadan giallan, ach chaidh an comas seo a chall thar ùine. Is dòcha gu bheil mean-fhàs giallan teann agus beàrn farsaing air prìomhachas a thoirt do chomas sabaid thairis air èifeachdas cagnaidh. Thathas cuideachd a’ moladh gur dòcha gun do chuir cnagadh neo-èifeachdach ri dòigh-beatha leth-uisgeach hippos cumanta.

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil a’ mhòr-chuid de luibhrigean an urra ri gluasadan giallan taobh ri taobh gus am biadh a bhleith, ach tha hippos air seo a leigeil seachad air sgàth gu bheil feum aca air giallan teann nuair a bhios iad a’ sabaid le hippos eile. Tha an rannsachadh a’ cur ri tuigse nas fheàrr air bith-eòlas cagnaidh sònraichte hippos agus na feartan a tha a’ cumadh an giùlan beathachaidh.

