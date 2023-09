Bidh luchd-rannsachaidh a’ leasachadh inneal-fuadain sgèile meanbh-bhiastagan le cumhachd losgaidh

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Cornell air inneal-fuadain sgèile bhiastagan a chruthachadh gu soirbheachail le cumhachd losgaidh, a’ dol thairis air comasan innealan-fuadain a tha air an stiùireadh le dealan a thaobh astar, neart, sùbailteachd agus comas leum. Chuir an sgioba còmhla microactuators bog le connadh ceimigeach àrd-lùth gus faighinn thairis air na dùbhlain a tha romhpa le bhith a’ lughdachadh motaran, einnseanan agus pumpaichean. Le bhith a’ cleachdadh connadh ceimigeach àrd-lùth coltach ris an fhear a thathas a’ cleachdadh ann an càraichean, bha e comasach don luchd-rannsachaidh cumhachd agus coileanadh an inneal-fuadain àrdachadh gu mòr. Tha an inneal-fuadain, a tha beagan a bharrachd air òirleach a dh’ fhaid agus le cuideam co-ionann ri criomagan pàipeir gu leth, air a chlò-bhualadh ann an 3D le roisinn dìon-lasair agus air a uidheamachadh le ceithir actuators a bhios mar chasan.

Tha na actuators comasach air 9.5 newtons de fhorsa a thoirt a-mach, an taca ris na timcheall air 0.2 newtons a chaidh a thoirt a-mach le innealan-fuadain den aon mheud. Faodaidh an inneal-fuadain cuideachd obrachadh aig triceadan nas àirde na 100 hertz, gluasad 140% a choileanadh, agus cuideam bodhaig a thogail 22 uair. Leigidh na h-actuators cumhachd losgaidh aige seòladh air raointean duilich, cnapan-starra a ghlanadh, astaran iongantach a leum, agus gluasad gu sgiobalta air an talamh. Tha dealbhadh nan actuators cuideachd a’ tabhann ìre àrd de smachd, a’ leigeil le gnìomhaichean astar, tricead sradag, agus biadhadh connaidh atharrachadh ann an àm fìor gus raon de fhreagairtean a bhrosnachadh.

Tha an luchd-rannsachaidh an dùil barrachd actuators a cheangal ri chèile gus gluasadan le deagh smachd agus làidir a thoirt gu buil aig ìre nas motha. Bidh iad cuideachd ag amas air dreach neo-cheangailte den inneal-fuadain a leasachadh le bhith a’ cleachdadh connadh leaghaidh a ghabhas a ghiùlan air bòrd, còmhla ri electronics nas lugha. Tha an adhartas seo ann an innealan-fuadain cumhachd losgaidh gar toirt nas fhaisge air an fhìrinn mu bhith a’ cleachdadh innealan-fuadain aig ìre bhiastagan ann an obair sgrùdaidh is teasairginn, sgrùdadh, sgrùdadh àrainneachd, faireachas agus seòladh ann an àrainneachdan dùbhlanach.

Stòr: Camshron A. Aubin et al, Luchd-gnìomh losgaidh bog cumhachdach airson innealan-fuadain sgèile biastagan, Saidheans (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Tobar: Oilthigh Cornell