Tha Misean Chang'e-4 ann an Sìona a’ nochdadh dìomhaireachdan na gealaich

Tha misean Chang'e-4 ann an Sìona air seallaidhean ùr-nodha a thoirt seachad air dìomhaireachdan na gealaich. Choilean am misean, air a stiùireadh le Rianachd Fànais Nàiseanta Shìona (CNSA), a’ chlach-mhìle eachdraidheil mu bhith a’ tighinn air tìr air taobh thall na gealaich ann an 2018. Bhon uairsin, tha an soitheach-fànais air a bhith a’ glacadh ìomhaighean iongantach agus a’ toirt a-mach sampallan mèinnearach, a’ tilgeil solas air a’ ghealach eachdraidh geòlais.

Chaidh co-dhùnaidhean misean Chang'e-4 fhoillseachadh o chionn ghoirid anns an Journal of Geophysical Research: Planets. Nochd an sgrùdadh gu bheil an 130 troigh (40m) as àirde de uachdar na gealaich air a dhèanamh suas de ghrunn shreathan de dhuslach, ùir agus creagan briste. Lorg luchd-rannsachaidh cuideachd còig sreathan sònraichte de làbha gealaich fon uachdar seo, a sgaoil air feadh na cruth-tìre o chionn billeanan de bhliadhnaichean.

Tha eòlaichean den bheachd gun deach a’ ghealach a chruthachadh o chionn 4.51 billean bliadhna nuair a bhuail rud meud Mars ris an Talamh agus mar thoradh air an sin bhris criomag dheth. Airson an ath 200 millean bliadhna, fhuair a’ ghealach diofar bhuaidhean bho sprùilleach fànais, a’ cruthachadh sgàinidhean air an uachdar aice. Dìreach mar an Talamh, bha pòcaidean magma leaghte ann am culaidh na gealaich, a chaidh a-steach do na sgàinidhean mar thoradh air sprèadhadh bholcànach.

Ach, tha an dàta ùr bho Chang'e-4 a 'nochdadh gun deach gnìomhachd bholcànach air a' ghealach sìos mean air mhean thar ùine. Mar as fhaisge a bha a’ chreag bholcànach air uachdar na gealaich, ’s ann as taine a dh’ fhàs i, a’ nochdadh gun robh a’ ghealach a’ fuarachadh sìos agus a’ fàs neo-ghnìomhach a thaobh geòlais.

Ged a thathas a’ smaoineachadh gun do sguir gnìomhachd bholcànach eadar billean agus 100 millean bliadhna air ais, tha luchd-rannsachaidh, a’ toirt a-steach eòlaiche speuradaireachd Jianqing Feng, a’ cumail a-mach gur dòcha gu bheil magma fhathast falaichte domhainn fo uachdar na gealaich.

Tha am misean ùr-nodha seo a’ comharrachadh dìreach toiseach sgrùdaidh agus mapadh a bharrachd air feartan geòlais na gealaich le misean Chang’e-4. Tha na lorgaidhean a chaidh a dhèanamh gu ruige seo a’ toirt sealladh luachmhor air eachdraidh na gealaich agus a’ cur ri ar tuigse air eachdraidh siostam na grèine.

