Rùintean Ùra air am faighinn a-mach: Sealladh air àm a’ Ghealaich

Tha luchd-saidheans air lorg mòr a dhèanamh mu eachdraidh na gealaich mar thoradh air misean Chang'e-4 ann an Sìona. Tha an soitheach-fànais, a thàinig air tìr air taobh thall na gealaich ann an 2018, air a bhith a’ tional dàta agus a’ glacadh ìomhaighean, a’ tilgeil solas air na dìomhaireachdan a tha falaichte fon uachdar aice.

Tha na co-dhùnaidhean, a chaidh fhoillseachadh ann an Journal of Geophysical Research: Planets, a’ nochdadh gu bheil na 130 troigh as àirde de uachdar na gealaich air a dhèanamh suas de shreathan de dhuslach, ùir, agus chreagan briste. Lorg luchd-rannsachaidh cuideachd còig sreathan sònraichte de làbha gealaich a sgaoil air feadh na cruth-tìre o chionn billeanan de bhliadhnaichean.

A rèir eòlaichean, chaidh a 'ghealach a chruthachadh o chionn 4.51 billean bliadhna nuair a bhuail rud de mheud Mars ris an Talamh, agus mar thoradh air sin chaidh pìos a bhriseadh dheth. Thairis air an 200 millean bliadhna an dèidh sin, chaidh a' ghealach a-mach à sprùilleach fànais leantainneach, a' fàgail sgàinidhean air an uachdar aice. Ann am bratach na gealaich bha pòcaidean magma leaghte, a lìon na sgàinidhean tro sprèadhadh bholcànach.

Ach, tha an dàta ùr bho Chang'e-4 a 'nochdadh gun do sguir gnìomhachd bholcànach air a' ghealach eadar billean agus 100 millean bliadhna air ais, ga fhàgail "marbh gu geòlasach." A dh'aindeoin seo, tha luchd-rannsachaidh a' cumail a-mach gur dòcha gu bheil magma fhathast air a thiodhlacadh domhainn fo uachdar na gealaich.

Tha na lorgan a rinn misean Chang'e-4 a’ toirt sealladh deatamach air cruthachadh na gealaich agus na pròiseasan a thug cumadh air a h-uachdar thairis air billeanan de bhliadhnaichean. Ged a tha seo a’ comharrachadh toiseach an sgrùdaidh air eachdraidh na gealaich, tha an sgioba rannsachaidh air cùl a’ mhisean an dùil gu bheil tòrr a bharrachd ri lorg.

Title: Rùintean Ùra air am Foillseachadh: Sealladh air Àm a Dh'fhalbh air a' Ghealach

Geàrr-chunntas: Tha misean Chang'e-4 ann an Sìona air mion-fhiosrachadh inntinneach fhoillseachadh mu eachdraidh na gealaich. Tha co-dhùnaidhean a’ mhisean a’ toirt a-steach sreathan de dhuslach, ùir, creagan briste, agus sreathan sònraichte de làbha gealaich. Tha na lorgaidhean sin a’ tilgeil solas air cruthachadh na gealaich agus gnìomhachd bholcànach a thachair o chionn billeanan de bhliadhnaichean. Ged a thathas a’ meas gu bheil a’ ghealach “marbh a thaobh geòlais,” tha comas ann fhathast magma falaichte fon uachdar aice. Tha an t-adhartas seo a’ comharrachadh toiseach sgrùdadh farsaing air mean-fhàs geòlais na gealaich.

Mìneachaidhean:

- Chang'e-4: An soitheach-fànais lander agus rover aig Rianachd Fànais Nàiseanta Shìona (CNSA) a thàinig gu tìr gu soirbheachail air taobh thall na gealaich ann an 2018.

- Journal of Geophysical Research: Planets: Iris saidheansail a bhios a 'foillseachadh rannsachadh air saidheans planaid, a' gabhail a-steach sgrùdaidhean air a 'ghealach.

- culaidh gealaich: An còmhdach fo rùsg na gealaich anns a bheil pòcaidean magma leaghte.

- Marbh gu geòlasach: A’ toirt iomradh air bodhaig celestial nach eil a’ nochdadh pròiseasan geòlais gnìomhach tuilleadh.

- Magma: Creag leaghte fo uachdar na Talmhainn no buidheann planaid eile.

stòran:

- Jianqing Feng, neach-rannsachaidh speuradaireachd aig an Planetary Science Institute ann an Tucson, Arizona.

- Saidheans beò - https://www.livescience.com/65492-china-chang-e-4-photos-moon.html