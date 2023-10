Na dìomhaireachdan iongantach falaichte fo rùsg na Talmhainn

Ann an sgrùdadh ùr-nodha, tha luchd-saidheans air lorg iongantach a dhèanamh air culaidh na Talmhainn - an còmhdach eadar an rùsg agus an cridhe. Tha e a 'tionndadh a-mach gu bheil fo ar casan tha loch tasgaidh mòr uisge, a tha coltach ann am meud ris a' Chuan Shèimh, an Atlantaig, agus cuantan Innseanach còmhla.

Eu-coltach ris an uisge leaghaidh air a bheil sinn eòlach air uachdar na Talmhainn, tha an t-uisge seo air a stòradh ann an cruth ianan taobh a-staigh criostalan taobh a-staigh a 'bhratach. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don chreideas a th’ ann o chionn fhada nach eil uisge anns na culaidhean àrda is ìosal. Tha e a 'moladh gu bheil an raon gluasaid eatarra, a tha mu 255-410 mìle fon talamh, gu dearbh fliuch.

Rinn an luchd-rannsachaidh deuchainnean air creagan a bha a’ riochdachadh an raon gluasaid culaidh. Le bhith a’ cumail sùil air ìrean slaodachd nan creagan sin, lorg iad co-dhàimh ri ìrean tomhais a’ chulaidh. Tha seo a 'sealltainn gu bheil uisge anns an raon gluasaid gu dearbh.

A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh an Talamh a bhith “fliuch fad na slighe sìos gu cridhe.” Thathas a’ moladh gum bi an fhallaing fhèin comasach air uisge a thoirt gu buil tro ath-bheachdan ceimigeach, seach a bhith an urra ri tubaistean a-mhàin le comets làn deighe aig àm thràth eachdraidh na planaid.

Tha buaidh aig foillseachadh an t-siostam uisge mòr fon talamh seo taobh a-muigh ar planaid fhèin. Tha e a’ togail a’ chothruim gum faodadh buidhnean celestial eile, a’ toirt a-steach planaidean extrasolar, cuantan falaichte a chaladh taobh a-staigh an culaidh.

Faodaidh làthaireachd uisge domhainn taobh a-staigh na Talmhainn buaidh a thoirt air gnìomhachd seismic. Mar a bhios an t-uisge a 'teicheadh ​​​​bho na criostalan, dh' fhaodadh e cuideam mòr a chruthachadh, aig a 'cheann thall a' toirt air adhart crithean-talmhainn a thig ceudan mhìltean fon uachdar. Bidh seo a’ tilgeil solas ùr air tùsan dìomhair cuid de thachartasan seismic.

A dh’aindeoin na co-dhùnaidhean iongantach sin, tha a’ choimhearsnachd shaidheansail fhathast mì-chinnteach mu thùs agus meud an uisge air a’ phlanaid againn. Tha an deasbad a tha a’ dol air adhart a’ soilleireachadh cho iom-fhillte ‘s a tha mean-fhàs na Talmhainn agus a bhuntanas ann a bhith a’ tuigsinn buidhnean celestial eile.

FAQ:

C: Càite an lorgar an t-uisge san sgrùdadh?

F: Lorgar an t-uisge anns a’ fhallaing, an còmhdach eadar rùsg na Talmhainn agus cridhe.

C: Ciamar a tha an t-uisge air a stòradh?

A: Tha an t-uisge air a stòradh taobh a-staigh criostalan mar ions seach ann an cruth lionn.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig an lorg air gnìomhachd seismic?

F: Faodaidh sgaoileadh uisge bho na criostalan crithean-talmhainn a bhrosnachadh gu domhainn fo uachdar na Talmhainn.

C: Am b’ urrainn dha planaidean eile uisge fhalach nan culaidh?

F: Tha, tha e comasach gum bi cuantan falaichte taobh a-staigh an culaidh ann am buidhnean celestial eile, a’ toirt a-steach planaidean extrasolar.

C: Càite am faigh mi barrachd fiosrachaidh mun chuspair seo?

F: Airson tuilleadh fiosrachaidh, faodaidh tu an artaigil tùsail a leughadh air [The US Sun] (https://www.thesun.co.uk/).