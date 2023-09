Pòla a Deas na gealaich air a thaghadh mar làrach tighinn air tìr airson misean Artemis III aig NASA

Tha ìomhaigh ùr de thaobh thall na gealaich air nochdadh an sgìre a thagh NASA airson misean Artemis III a thoirt air tìr. Tha am misean seo mar phàirt de phlana àrd-amasach NASA gus daoine a thilleadh gu uachdar na gealaich airson a’ chiad uair ann an còrr air 50 bliadhna. 'S e pòla deas na gealaich an làrach tighinn air tìr a chaidh a thaghadh, aig a bheil ùidh mhòr shaidheansail oir thathar a' creidsinn gu bheil deigh uisge ann an sgàinidhean a tha fo sgàil maireannach.

Cho-obraich NASA le National Geographic gus ìomhaigh breac-dhualach den Shackleton Crater fhoillseachadh, a tha suidhichte aig pòla a deas na gealaich. Chaidh an ìomhaigh a ghlacadh a’ cleachdadh inneal ShadowCam NASA air bàta-fànais Korea Pathfinder Lunar Orbiter, còmhla ri ìomhaighean a bharrachd bhon Lunar Reconnaissance Orbiter. Tha an Shackleton Crater mar aon de na sgàinidhean a tha fo sgàil maireannach san sgìre, ga fhàgail na àite teth airson deigh uisge.

Tha taobh a-staigh Crater Shackleton, air a chòmhdach ann an dorchadas maireannach, air fhoillseachadh san ìomhaigh breac-dhualach. Chaidh an sgàineadh a ghlacadh le ShadowCam, inneal NASA a chaidh a dhealbhadh airson a bhith a’ sgrùdadh phàirtean dubhar uachdar na gealaich. Chaidh na sgìrean mun cuairt a thogail le camara Lunar Reconnaissance Orbiter. Tha an ìomhaigh a’ taisbeanadh earrannan de thrì de na 13 roinnean tighinn air tìr a dh’ fhaodadh a bhith ann airson speuradairean Artemis III.

Is e goireas ainneamh a th’ ann an deigh uisge air a’ ghealach, oir mar as trice bidh e a’ falmhachadh nuair a bhios e fosgailte do sholas na grèine. Ach, tha na sgàineadh maireannach ann am pòla a deas na gealaich a’ cruthachadh àrainneachd air leth freagarrach airson seasmhachd uisge deigh. Tha luchd-saidheans NASA den bheachd gum faodar an deigh uisge anns na sgàinidhean sin a chleachdadh airson diofar adhbharan, a ’toirt a-steach stuthan consum speuradair, dìon rèididheachd, agus inneal rocaid.

Tha misean Artemis III clàraichte airson 2025, agus roimhe sin, tha NASA an dùil misean criutha Artemis II a dhèanamh timcheall na gealaich. Cuiridh NASA cuideachd rover gealaich ris an canar VIPER gus tasgaidhean deigh a lorg. Bidh na miseanan sin mar dhòigh air miseanan criutha san àm ri teachd agus cleachdadh ghoireasan air uachdar na gealaich.

Stòran: NASA, National Geographic