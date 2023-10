Lorgaidhean ùra a’ feitheamh le teileasgop fànais Ròmanach NASA

Tha an teileasgop Ròmanach Nancy Grace a tha ri thighinn aig NASA, ris an canar cuideachd Ròmanach, deiseil gus ar tuigse mun chruinne-cè ath-nuadhachadh nuair a thèid a chuir air bhog sa Chèitean 2027. Leigidh an teileasgop fànais ùr-nodha seo le speuradairean sgrùdadh nas doimhne a-steach do chridhe na Slighe Milky na bha a-riamh roimhe. , a’ lorg beairteas de dh’fhiosrachadh ùr mu rionnagan, planaidean, tuill dhubh, agus barrachd.

Nì an Teileasgop Ròmanach sgrùdadh air a bheil an Galactic Bulge Time-Domain Survey, a chleachdas an sealladh fo-dhearg aige gus co-aoisean tro sgòthan dùmhail de dhuslach is gas a bhios mar as trice a’ cur bacadh air ar sealladh air bulge sa mheadhan an t-Slighe Milidh. Le bhith a’ cleachdadh solas fo-dhearg, a dh’ fhaodas a dhol a-steach do na cnapan-starra sin, bidh Ròmanach a’ sganadh milleanan de rionnagan, a’ cumail sùil air caochlaidhean beaga ann an soilleireachd a dh’ fhaodadh sealltainn gu bheil nithean a’ dol seachad air am beulaibh.

Tro sgrùdadh fad-ùine air raointean farsaing de na speuran, cuiridh Ròmanach ri raon speuradaireachd raon-tìm, a’ leigeil le luchd-saidheans faicinn mar a bhios an cruinne-cè ag atharrachadh thar ùine. Bheir an t-àite seallaidh gun choimeas seo ionmhas do speuradairean de lèirsinn agus dàta ùr a bheir cumadh air ar tuigse mun chosmos.

Is e aon de na prìomh dhòighean-obrach a tha Ròmanach a’ cleachdadh microlensing, rud a tha air a ro-innse le teòiridh Albert Einstein mu chàirdeas coitcheann. Tha an dòigh seo a’ gabhail brath air “warping” grabhataidh ùine fànais air adhbhrachadh le nithean mòra. Le bhith a’ cumail sùil air an t-solas mar a bhios e a’ dol tron ​​dlùth seo, lorgaidh Ròmanach atharrachaidhean beaga ann an soilleireachd, leithid nuair a bhios planaid a’ dol thairis air rionnag cùil. Leigidh an dòigh-obrach seo le bhith a’ comharrachadh exoplanets fad às, a dh’ fhaodadh clàran ùra a shuidheachadh airson a’ phlanaid extrasolar as fhaide air falbh a chaidh a lorg gu ruige seo.

FAQ:

C: Ciamar a leasaicheas an Teileasgop Ròmanach ar tuigse mun chruinne-cè?

F: Bheir an Teileasgop Ròmanach seachad seallaidhean nach fhacas a-riamh air meadhan an t-Slighe Milidh agus leigidh e diofar nithean nèamhaidh a lorg, nam measg reultan, planaidean, cuirp reòthte, agus eadhon tuill dhubh iomallach.

C: Dè a th’ ann an reul-eòlas raon-ùine?

F: Tha reul-eòlas raon-ama a’ toirt a-steach sgrùdadh mar a bhios an cruinne-cè ag atharrachadh thar ùine le bhith a’ cumail sùil air raointean farsaing de na speuran airson amannan fada. Cuiridh beachdan fad-ùine Ròmanach gu mòr ris an raon seo.

C: Ciamar a tha microlensing ag obair?

F: Bidh microlensing a’ gabhail brath air na buaidhean trom-inntinneach a tha aig nithean mòra air solas. Le bhith a’ cumail sùil air an saobhadh a dh’ adhbhraich na nithean sin, lorgaidh Ròmanach atharrachaidhean beaga ann an soilleireachd, a’ toirt cothrom air exoplanets fad às agus uinneanan celestial eile a lorg.

Tha cur air bhog Teileasgop Fànais Ròmanach NASA a’ gealltainn beairteas de lorgaidhean ùra fhuasgladh agus ar tuigse mun chruinne-cè a dhoimhneachadh. Leis na comasan adhartach agus na dòighean ùr-ghnàthach aige, tha Ròmanach deiseil gus raon reul-eòlais ath-dhealbhadh agus dìomhaireachdan ar gàrradh cùil cosmach a nochdadh.

Nota: Tha an artaigil seo stèidhichte air an fhiosrachadh a chaidh a thoirt seachad san artaigil thùsail agus a’ cur susbaint agus seallaidhean ùra ris fhad ‘s a chumas e am prìomh fhìrinn. Chan eil an stòr air ainmeachadh gu soilleir san artaigil ùr.