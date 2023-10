Carbad Dealain na Seachdain Alibaba air leth neònach: Am baidhsagal-motair càr bumper gun raon-laighe air a bhrosnachadh le Troncycle

Ann an Carbad Dealain na Seachdain Awesomely Weird Alibaba na seachdain seo tha inneal cianail agus neo-ghnàthach a tha coltach gu bheil e a’ dol an aghaidh adhbhar. A’ toirt a-steach am baidhsagal-motair càr làn-raoin air a bhrosnachadh leis an Troncycle. Eu-coltach ri turasan carnabhail traidiseanta, chan fheum am baidhsagal-motair dealain seo a bhith ceangailte ri làr agus mullach stàilinn. Tha e air a stiùireadh le bataraidh air bòrd, a leigeas le gluasad an-asgaidh àite sam bith.

Ged is dòcha nach bi an carbad neo-ghnàthach seo freagarrach airson siubhal gu làitheil, tha e a’ tabhann feartan gun samhail a tha a’ dèanamh suas airson dìth luaths is cumhachd. Uidheamaichte le “ceithir radairean” agus “plastaig an-aghaidh bualadh,” tha am baidhsagal-motair a’ toirt prìomhachas do shàbhailteachd. A dh ’aindeoin a’ bhataraidh 24V le cumhachd ìosal agus motair 350W, tha an carbad a ’dèanamh dìoladh leis na feartan àrdteicneòlais aige.

A bharrachd air na feartan sàbhailteachd aige, tha am baidhsagal-motair a ’seasamh a-mach leis an taisbeanadh solais LED dathach aige, a’ gealltainn turas tarraingeach tarraingeach. Ged is dòcha nach ruig e astaran àrda, tha an tarraing eireachdail aige a’ dèanamh dìoladh airson dìth luaths.

Tha e cudromach toirt fa-near gu bheil an carbad seo a tha air a bhrosnachadh le Troncycle a’ gluasad bhon dealbhadh baidhsagal-motair traidiseanta. Tha trì no ceithir cuibhlichean nas lugha ann fon chassis, coltach ri go-kart ann an cumadh baidhsagal-motair.

Gu h-iongantach, tha an dèideag cloinne seo cuideachd a ’toirt a-steach cathair pillion, a’ leigeil le pàrantan eòlas fhaighinn air an spòrs fhad ‘s a tha a’ chlann aca a ’gabhail smachd. Tha an rèiteachadh sònraichte seo a’ toirt eòlas marcachd aon-de-a-sheòrsa dha clann is pàrantan.

Dhaibhsan a tha airson a bhith a’ faicinn a’ chearcall bumper-tron ag obair, tha bhidio a’ sealltainn a’ charbaid ga mharcachd le proifeasantaich air cùrsa dùinte ri fhaighinn.

Ann an geàrr-chunntas, tha an Carbad Dealain na Seachdain Awesomely Weird Alibaba seo a’ nochdadh baidhsagal-motair càr gun raon le eileamaidean dealbhaidh air a bhrosnachadh le Troncycle. A dh 'aindeoin na mion-chomharrachaidhean aige, tha am baidhsagal-motair a' tabhann feartan sàbhailteachd ùr-ghnàthach, taisbeanadh solais LED beòthail, agus rèiteachadh sònraichte a leigeas le pàrantan rothaireachd còmhla ris a 'chloinn aca.

Mìneachaidhean:

- Càr bumper: Càr beag le cumhachd dealain air a chleachdadh ann am pàircean spòrs agus raointean faiche, air a dhealbhadh le cnap rubair gus buaidhean tubaist a ghabhail a-steach.

- Troncycle: Baidhsagal-motair ficseanail a tha a’ nochdadh anns an fhilm “Tron” a tha ainmeil airson a dhealbhadh teachdail agus bòidhchead aotrom.

