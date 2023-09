Companaidh Biotech Bidh Light Bio a’ leasachadh Petunias Glowing le einnsean ginteil

Tha companaidh bith-theicneòlas leis an t-ainm Light Bio air cead fhaighinn bho Roinn Àiteachais na SA gus petunias gleansach innleadaireachd ginteil a reic anns na Stàitean Aonaichte. Bidh na petunias sin a’ toirt a-mach glaodh neon uaine air an oidhche, le taing dha DNA a chuir a-steach bho bhalgan-buachair bioluminescent ris an canar Neonothopanus nambi. Tha a’ chompanaidh an dùil tòiseachadh air na planntaichean a chuir air falbh tràth ann an 2024.

Is e bioluminescence am pròiseas leis am bi fàs-bheairtean a’ dèanamh solas tro ath-bhualadh eadar ocsaidean agus stuth ris an canar luciferin, air a chomasachadh le enzyme ris an canar luciferase. Ged a lorgar bioluminescence ann an timcheall air 1,500 gnè, chan eil mòran tuigse air anns a’ mhòr-chuid de fhàs-bheairtean ach a-mhàin bacteria. Ann an 2018, chomharraich luchd-saidheans na h-enzyman sònraichte ann an Neonothopanus nambi a leigeas leis solas a chuir a-mach.

Tha oidhirpean eile air planntaichean gleansach a chruthachadh san àm a dh’ fhalbh air a bhith a’ toirt a-steach a bhith a’ frasadh phlanntaichean le ceimigeach a lorgar ann an cuileagan-teine ​​no ag atharrachadh planntaichean gu ginteil le ginean bho bacteria bioluminescent. Ach, bha cuingealachaidhean aig na dòighean sin, leithid an fheum air leigheasan sònraichte no cinneasachadh solas beag.

Tha an t-adhartas le Light Bio a’ toirt a-steach lorg slighe bioluminescence fungach a ghabhas co-òrdanachadh le siostam metabolach a’ phlannt fhèin. Tha an t-slighe seo a’ toirt a-steach moileciuil ris an canar searbhag caffeic, a tha pailt ann am planntrais, agus ceithir einnseanan eadar-dhealaichte a thionndaidheas gu luciferin. Bidh na lusan a thig às a sin a’ deàrrsadh nas soilleire na oidhirpean roimhe agus a’ sgaoileadh solas tron ​​chuairt-beatha gu lèir.

Fhad ‘s a chaidh draghan a thogail mu na cunnartan àrainneachdail a dh’ fhaodadh a bhith aig planntaichean gleansach ginteil, tha Light Bio air dèiligeadh ris na draghan sin le bhith ag ràdh gum bi na planntaichean air am fàs gu sònraichte ann an àrainneachdan fo smachd leithid dachaighean, gnìomhachasan, agus gàrraidhean luibh-eòlais far a bheil solais fuadain mu thràth nas àirde na an solas. air a sgaoileadh leis na lusan.

Tha Light Bio an dùil na petunias gleansach a reic air-loidhne an toiseach ann am brath cuibhrichte, le planaichean airson leudachadh gu sgoiltean-àraich agus ionadan gàirnealaireachd san àm ri teachd. Tha a’ chompanaidh cuideachd ag amas air barrachd sheòrsan de lusan sgeadachail a leasachadh agus an dèanamh eadhon nas gile.

