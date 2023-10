The Whisper of Pando: Ag èisteachd ris an Fhuamhaire Trembling

Tha Pando àrsaidh agus mòr, aon chraobh le 47,000 gasan a’ tighinn bho shiostam freumhaich co-roinnte thairis air 100 acaire ann an Utah, mar aon de na fàs-bheairtean beò as motha air an Talamh. Le eachdraidh a dh’ fhaodadh a bhith a’ dol thairis air 12,000 bliadhna, tha an crann crith-thalmhainn mòr seo air còrr air 6,000 tonna de bheatha a chruinneachadh. A-nis, le taing do chlàraidhean a chaidh fhoillseachadh am-bliadhna, tha cothrom againn èisteachd ris a’ chraoibh eireachdail seo ann an dòigh nach robh riamh roimhe.

Chuir an neach-ealain fuaim Jeff Rice, le cuireadh bho Caraidean Pando, fòn-uisge am broinn lag aig bonn meur agus leig e leis ruighinn sìos gu freumhan na craoibhe. Gus a chuir iongnadh air, chuala e fuaim lag a bha a’ dol am meud ri linn stoirm tàirneanaich, a’ glacadh rumannan ìosal iriosal. Tha am fuaim, mar a tha Rice a 'mìneachadh, mar thoradh air na milleanan de dhuilleagan a' crìonadh na craoibhe, a 'dol tro na meuran, agus a-steach don talamh.

A’ cleachdadh na clàraidhean seo, tha Caraidean Pando an dùil fuaim a chleachdadh gus an lìonra iom-fhillte de fhreumhan a mhapadh fon uachdar. Tha Lance Oditt, a stèidhich Friends of Pando, a’ faicinn a’ chomas a th’ ann airson fuaim chan ann a-mhàin a bhith a’ lìbhrigeadh eòlasan claisneachd breagha is inntinneach ach cuideachd gus fiosrachadh luachmhor a thoirt seachad mu shlàinte Pando agus an àrainneachd mun cuairt air. Tha na fuaimean sin nan clàr de bhith-iomadachd ionadail, a’ tabhann bun-loidhne a ghabhas tomhas mu choinneamh atharrachaidhean àrainneachd.

Is dòcha gun cuidich an dòigh ùr-ghnàthach seo airson tuigse fhaighinn air Pando solas a thilgeil air diofar thaobhan den t-seann eintiteas seo. Tron dàta cruinnichte, faodar sgrùdaidhean a bharrachd a dhèanamh air gluasad uisge, an dàimh eadar arrays meur, coloinidhean bhiastagan, agus doimhneachd freumhan. Tha na sgrùdaidhean sin ag amas air barrachd fhoillseachadh mun eag-shiostam timcheall air Pando, a tha a’ sìor fhàs ann an cunnart mar thoradh air gnìomhachd daonna agus crìonadh chreachadairean a bhios a’ cumail smachd air àireamhan luibheach.

Chaidh na clàraidhean de dh’ uisge-beatha Pando a thaisbeanadh aig an 184mh Coinneamh de Chomann Acoustical Ameireagaidh, agus tha iad nan dearbhadh air cho cudromach sa tha e èisteachd ri dìomhaireachdan an fhuamhaire uamhasach seo mus tèid iad air chall.

Stòran: The Guardian, Caraidean Pando