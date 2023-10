Tha a’ Chiad Phàrtaidh Rionnag Oifigeil aig Hanle Dark Sky Reserve a’ toirt seachad eòlas gun samhail dha speuradairean neo-dhreuchdail

Chuir Institiud Astrophysics Innseanach (IIA), ann an co-obrachadh le Roinn Dìon Fiath-bheathaichean, UT Ladakh, a’ chiad phàrtaidh rionnag oifigeil air dòigh airson speuradairean neo-dhreuchdail eòlach. Chaidh an tachartas a chumail aig Tèarmann Sky Dark Hanle air taobh an ear Ladakh bho 12 gu 15 Dàmhair. Tha Hanle, a tha na dhachaigh do Amharclann Reul-eòlais nan Innseachan, a’ tabhann speuran dorcha agus sìde thioram a tha air leth freagarrach airson a bhith ag amharc air nithean celestial.

Tha aon de na speuran as dorcha anns na h-Innseachan aig Tèarmann Adhair Dorcha Hanle (HDSR) agus tha e a’ còmhdach farsaingeachd de mu 22 km ann an radius. Chaidh an tèarmann a stèidheachadh leis an UT Ladakh gus na speuran dorcha pristine a ghleidheadh ​​​​agus smachd a chumail air truailleadh solais dèanta le daoine. Chan e a-mhàin gu bheil e a’ toirt taic do rannsachadh speurail ach bidh e cuideachd a’ brosnachadh astro-thurasachd agus a’ cur ri leasachadh sòisio-eaconamach nam bailtean ionadail.

Bha timcheall air 30 speuradair neo-dhreuchdail an làthair aig a ’phàrtaidh rionnag, a’ toirt na teileasgopan agus na camarathan aca gus bòidhchead speur na h-oidhche a ghlacadh gun a bhith a ’cur bacadh air truailleadh solais. Chomharraich Ajay Talwar, speuradair cliùiteach, cho cudromach sa tha speuran dorcha airson a bhith ag amharc air nithean fann agus a’ togail dhealbhan mionaideach. Dhaingnich e nach fhaicear cuid de dh’ iongantasan speurail leithid an False Dawn agus Zodiacal Light ach bho Hanle air sgàth a dhorchadas.

B’ e aon de na nithean as cudromaiche aig a’ phàrtaidh rionnag an cothrom a bhith a’ faicinn agus a’ togail dhealbhan den Zodiacal Light, a tha na sholas lag air a sgapadh le duslach ann am plèana siostam na grèine. Dh’ fhaodadh com-pàirtichean an iongantas seo fhaicinn air dà oidhche an dèidh a chèile.

Tharraing an tachartas com-pàirtichean bho dhiofar àiteachan air feadh na h-Innseachan, nam measg Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, agus Mumbai. Thug Sudhash Natarajan bho Chomann Reul-eòlais Bangalore iomradh air mar a thug speur Hanle's Bortle-1, a chaidh ainmeachadh mar an ìre as dorcha, cothrom dha galaxies fann a choimhead. Chuir e an cèill a dhealas airson tilleadh gu Hanle gach bliadhna.

A bharrachd air a’ phàrtaidh rionnagach, tha an IIA, le maoineachadh bho UT Ladakh, air 24 teileasgopan beaga a thoirt do mhuinntir a’ bhaile taghte taobh a-staigh an tèarmann agus air an trèanadh mar thosgairean reul-eòlais. Tha an iomairt seo ag amas air a’ choimhearsnachd ionadail a thoirt a-steach agus oideachadh mu reul-eòlas agus tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air comas astro-thurasachd Hanle.

Chuir Stiùiriche IIA, an t-Oll. Annapurni Subramaniam, an cèill gu robh i toilichte le bhith a’ roinn speuran sònraichte HDSR le luchd-dealasach reul-eòlas agus mhol i trèanadh choimhearsnachdan ionadail mar thosgairean Reul-eòlais do luchd-turais.

Gu h-iomlan, thug a’ chiad phàrtaidh rionnag oifigeil aig Hanle Dark Sky Reserve cothrom do speuradairean neo-dhreuchdail eòlas fhaighinn air na speuran dorcha pristine agus nithean celestial a ghlacadh gu mionaideach. Tha soirbheachas an tachartais air comas Hanle a nochdadh mar cheann-uidhe air a bheil iarrtas airson luchd-dealasach reul-eòlas anns na h-Innseachan agus nas fhaide air falbh.

Mìneachaidhean:

- Institiud Reul-fhiosaig Innseanach (IIA): Buidheann a bhios a’ dèanamh rannsachadh ann an diofar raointean de reul-eòlas agus reul-eòlas anns na h-Innseachan.

- Roinn Dìon Fiath-bheathaichean, UT Ladakh: Roinn le uallach airson dìon agus glèidhteachas fiadh-bheatha ann an Sgìre Aonadh Ladakh.

- Tèarmann Adhair Dorcha Hanle (HDSR): Raon timcheall air 22 km de radius timcheall air Hanle a chaidh ainmeachadh mar thèarmann speur dorcha gus smachd a chumail air truailleadh solais agus speuran dorcha a ghleidheadh ​​​​airson rannsachadh speurail agus astroturism.

- False Dawn: Rud a chaidh fhaicinn ro mhadainn far a bheil coltas gu bheil na speuran air an soillseachadh ged nach eil a’ ghrian air èirigh fhathast.

- Solas Zodiacal: Solas ìosal air a sgapadh le duslach ann am plèana siostam na grèine, ri fhaicinn ann an speuran dorcha ro mhadainn no às deidh dol fodha na grèine.

- Sgèile Bortle: Sgèile àireamhach a bhios a’ tomhas dorchadas speur na h-oidhche, le Bortle-1 mar an ìre as dorcha.

- Tosgairean Reul-eòlais: Luchd-baile taobh a-staigh Tèarmann Adhair Dorcha Hanle a fhuair trèanadh gus luchd-turais oideachadh agus a stiùireadh ann an gnìomhan co-cheangailte ri speuradaireachd.

