Bidh speuradairean a’ cruinneachadh ann an Hanle gus sùil a thoirt air Zodiacal Light

Chruinnich reul-eòlaichean neo-dhreuchdail bho dhiofar phàirtean de na h-Innseachan o chionn ghoirid ann an Hanle, baile beag ann an sgìre Ladakh, gus a bhith a’ faicinn agus a’ glacadh an iongantas ris an canar an Zodiacal Light. Chuir an speuradair cliùiteach Ajay Talwar, a tha air a bhith a’ tighinn gu Hanle airson grunn bhliadhnaichean, an cèill cho cudromach sa tha speuran dorcha airson a bhith ag amharc gu mionaideach air nithean lag. A rèir Talwar, chan fhaicear cuid de thachartasan speurail mar an False Dawn no an Zodiacal Light ach bho Hanle air sgàth cho dorcha ‘s a tha e.

Tha an Zodiacal Light na sholas lag de sholas na grèine air a sgapadh le mìrean duslach ann am plèana siostam na grèine. Tha an t-iongantas seo gu math lag agus chan fhaicear e ach bho na h-àiteachan as dorcha, dìreach ro mhadainn. Bha com-pàirtichean a’ Phàrtaidh Rionnag ann an Hanle fortanach a bhith a’ faicinn agus a’ togail dhealbhan den t-solas seo dà oidhche an dèidh a chèile.

Tharraing an tachartas buidheann eadar-mheasgte de chom-pàirtichean, a’ toirt a-steach muinntir a’ bhaile ionadail, luchd-turais, agus luchd-dealasach reul-eòlas bho bhailtean-mòra mar Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, agus Mumbai. Cho-roinn Sudhash Natarajan, ball de Chomann Reul-eòlais Bangalore, a thoileachas mu bhith a’ cumail sùil air galaxies doilleir aig Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), a tha a’ tabhann speur Bortle-1 air leth dorcha airson a bhith a’ coimhead nan rionnagan.

Dhaingnich Dorjey Angchuk, com-pàirtiche eile, gu bheil Hanle na ionad airson speuradairean neo-dhreuchdail. Dh'fhoillsich e planaichean gus Pàrtaidh Rionnag HDSR a stèidheachadh mar thachartas bliadhnail, an dòchas a dhèanamh na chruinneachadh air leth cliùiteach dha luchd-dealasach reul-eòlas an dà chuid anns na h-Innseachan agus thall thairis. A bharrachd air an sin, thathas a’ brosnachadh Hanle mar làrach airson astroturism, a’ tàladh barrachd luchd-tadhail gus iongantasan speur na h-oidhche san sgìre iomallach seo a rannsachadh.

Gu h-iomlan, thug cruinneachadh speuradairean agus speuradairean dìoghrasach ann an Hanle cothrom gun samhail a bhith a’ faicinn bòidhchead ethereal an t-Solas Zodiacal agus a’ cur luach air an dorchadas air leth a tha a’ toirt a leithid de bheachdan comasach.

stòran:

- Chaidh diofar mhìneachaidhean de bhriathran a chaidh a chleachdadh san artaigil a thoirt seachad le speuradairean proifeasanta agus speuradairean a bha a’ gabhail pàirt ann am Pàrtaidh Rionnag Hanle.