A 'Eideadh san fhànais: Comharran Oidhche Shamhna air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Ged is dòcha nach fhaigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) tadhal bho ghouls no trick-or-treaters, tha buill a’ chriutha air bòrd an goireas orbiting air dòigh air leth a lorg gus gabhail ri spiorad Oidhche Shamhna. Gach bliadhna, ge bith an ann leotha fhèin no mar bhuidheann, bidh iad ag atharrachadh gu bhith nan caractaran cruthachail, eagallach, agus uaireannan eagallach a’ cleachdadh stuthan a tha rim faighinn gu furasta air an stèisean fànais.

Anns na Oidhche Shamhna a dh’ fhalbh, tha sgioba ISS air na deiseachan mac-meanmnach aca a thaisbeanadh gu mòr. Bho capes vampire gu masgaichean eagallach, chan eil gainnead spiorad Oidhche Shamhna a ’seòladh timcheall an stèisein fhànais. Tha speuradairean mar Clayton C. Anderson agus Nicole P. Stott air aodach mar vampires, fhad ‘s a bha Scott J. Kelly a’ fuireach an aisling Oidhche Shamhna rè a mhisean aon-bliadhna mar charactar dìomhair falaichte fo masg eagallach.

Chan eil tachartasan Oidhche Shamhna air a bhith cuingealaichte ri speuradairean Ameireaganach; Tha speuradairean eadar-nàiseanta cuideachd air a dhol còmhla ris na cuirmean eagallach. Ghabh Luca S. Parmitano bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa an cothrom aig Expedition 37 a mhiann fad-beatha a bhith ag itealaich mar Superman a choileanadh. Tha speuradairean Eòrpach eile leithid Paolo A. Nespoli cuideachd air na sgilean Spiderman aca a thaisbeanadh, a’ cur beagan de thoileachas superhero ris na fèisean.

Tha buill criutha bho dhiofar thursan air tighinn còmhla ann an làn regalia Oidhche Shamhna. Bho Cheannard Expedition 53 Randolph J. “Randy” Bresnik gu speuradairean Expedition 61, leithid Christina H. Koch, Luca S. Parmitano, Anndra R. “Drew” Morgan, agus Jessica U. Meir, tha iad uile air an Oidhche Shamhna aca a thaisbeanadh spiorad fhad 'sa tha e a' cuairteachadh na talmhainn.

Gu mì-fhortanach, thug droch shìde buaidh air planaichean Oidhche Shamhna nan speuradairean Crew-3 NASA o chionn ghoirid aig Ionad Fànais Ceanadach NASA. Ach a dh’ aindeoin sin, cha do leig buill a’ chriutha a bha a’ feitheamh ri ruighinn air an ISS, a’ toirt a-steach Thomas G. Pesquet bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa, leis an aimsir an spiorad a mhilleadh. Cho-roinn Pesquet air na meadhanan sòisealta gu robh “rudan neònach” a ’tachairt air an ISS, leis an speuradair eile aca Akihiko Hoshide ag èirigh bho na mairbh no a’ nochdadh aig an uinneig amharc.

Mar a bhios sinn a’ coimhead air adhart, tha e inntinneach a bhith a’ smaoineachadh air comharrachadh Oidhche Shamhna san àm ri teachd air an ISS. Ann an 2022, chuir speuradairean Expedition 68 Koichi Wakata, Francisco “Frank” C. Rubio, Nicole A. Mann, agus Josh A. Cassada toileachas air a h-uile duine le bhith gan sgeadachadh mar charactaran geama bhidio agus cartùn mòr-chòrdte, a ’cleachdadh soithichean stowage airson an cuid aodaich. Tha e coltach gu bheil na speuradairean air bòrd an ISS dìorrasach a bhith a’ cumail na h-aimhreit beò agus a’ co-roinn an subhachasan Oidhche Shamhna làn spòrs leis an t-saoghal.

Ceistean Cumanta

C: Am bi speuradairean a’ comharrachadh Oidhche Shamhna air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta?

F: Tha, tha speuradairean air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ comharrachadh Oidhche Shamhna le bhith a’ cur orra aodach cruthachail.

C: Càite am faigh na speuradairean an èideadh Oidhche Shamhna?

F: Bidh speuradairean a’ cleachdadh stuthan a tha rim faighinn air bòrd an stèisein fhànais gus an deiseachan a dhealbhadh.

C: Am bi speuradairean eadar-nàiseanta a’ gabhail pàirt ann an comharrachadh Oidhche Shamhna air an ISS?

F: Tha, bidh speuradairean eadar-nàiseanta bho dhiofar bhuidhnean fànais a’ tighinn còmhla ann an tachartasan Oidhche Shamhna air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

C: Dè thachras ma chuireas droch shìde bacadh air speuradairean bho bhith a’ ruighinn an ISS ro Oidhche Shamhna?

F: Ann an leithid de shuidheachaidhean, cumaidh an sgioba a tha air bòrd an stèisein fhànais mar-thà an comharrachadh Oidhche Shamhna fhèin.