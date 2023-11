Traidiseanan Astronaut Ùra: Comharrachadh Oidhche Shamhna san fhànais

Is dòcha nach eil cleasan-no-làimhseachadh aig an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), ach chan eil sin a’ ciallachadh nach bi buill a’ chriutha air bòrd an ionad orbiting mothachail air Oidhche Shamhna. Leis an cruthachalachd agus an innleachdas, tha speuradairean air dòighean a lorg gus gabhail ri spiorad Oidhche Shamhna, eadhon ann an doimhneachd an fhànais. Bheir sinn sùil nas mionaidiche air mar a bhios iad a’ comharrachadh na saor-làithean eagallach seo agus na h-aodach gun samhail a bhios iad a’ nochdadh bliadhna às deidh bliadhna.

Ged a chuir droch shìde dàil air planaichean speuradairean Crew-3 NASA agus speuradairean ESA gus Oidhche Shamhna san fhànais a chomharrachadh san Dàmhair 2021, bha na buill a bha air bòrd an stèisein mar-thà air gabhail riutha fhèin spòrs Oidhche Shamhna a bhith aca. Cha do leig iad le dìth teachdaichean ùra an spiorad a mhilleadh. Cho-roinn an speuradair ESA Thomas G. Pesquet air na meadhanan sòisealta na tachartasan neònach air an ISS, a ’magadh gu robh ball den sgioba Akihiko Hoshide air èirigh bho na mairbh (no an robh e?) a’ toirt iomradh air speuradair Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan.

A’ coimhead air adhart, chan urrainn dhuinn ach smaoineachadh air na deiseachan is na traidiseanan inntinneach a nochdas san àm ri teachd. Ann an 2022, chaidh speuradairean Expedition 68 Koichi Wakata agus speuradairean NASA Francisco “Frank” C. Rubio, Nicole A. Mann, agus Josh A. Cassada a-steach do spiorad Oidhche Shamhna le bhith gan sgeadachadh mar charactaran geama bhidio agus cartùn mòr-chòrdte. Chleachd iad soithichean-stòraidh gu h-ealanta mar chulaidh agus pocannan cleas-no-leigheas gun ullachadh.

Mar a bhios sinn a’ gluasad air adhart gu 2023, tha speuradair Expedition 70 Jasmin Moghbeli bho NASA, Satoshi Furakawa bho Bhuidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan, speuradair NASA Loral O’Hara, agus speuradair Buidheann Fànais na h-Eòrpa Andreas Mogensen a’ comharrachadh Oidhche Shamhna san fhànais. Tha na h-aodach aca fhathast ri fhoillseachadh, ach faodaidh sinn a bhith an dùil gum bi an cruthachalachd a’ deàrrsadh troimhe.

FAQ:

C: Ciamar a bhios speuradairean a’ comharrachadh Oidhche Shamhna san fhànais?

F: Bidh speuradairean air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ comharrachadh Oidhche Shamhna le bhith gan sgeadachadh ann an deiseachan cruthachail, gu tric air an dèanamh le stuthan a tha rim faighinn air bòrd an stèisein.

C: A bheil cothrom aca air aodach?

F: Ged nach eil èideadh traidiseanta Oidhche Shamhna aca, bidh speuradairean a' lorg dhòighean cruthachail air aodach a dhèanamh a' cleachdadh stuthan a gheibhear air an ISS.

C: An robh cuirmean Oidhche Shamhna san fhànais?

F: Tha, tha speuradairean air a bhith a’ comharrachadh Oidhche Shamhna san fhànais airson bhliadhnaichean, agus tha e air a bhith na traidisean measail am measg buill a’ chriutha.

C: An deach deiseachan a dhèanamh a-riamh à stuthan neo-ghnàthach?

F: Tha, tha speuradairean air soithichean-stòraidh agus stuthan eile a tha rim faighinn air an stèisean fànais a chleachdadh gus deiseachan Oidhche Shamhna gun samhail a chruthachadh.

C: Am bi subhachas Oidhche Shamhna san fhànais a’ leantainn san àm ri teachd?

A: Gu dearbh! Cho fad ‘s a bhios speuradairean air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, leanaidh subhachasan Oidhche Shamhna a’ toirt seachad fois spòrsail is spòrsail bho iarrtasan sgrùdadh fànais.