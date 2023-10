A’ tuigsinn briosgaidean agus do phrìobhaideachd air-loidhne

Geàrr-chunntas:

Nuair a ghabhas tu ri briosgaidean air làrach-lìn, tha thu ag aontachadh fiosrachadh a stòradh air an inneal agad agus leigeil leis an làrach-lìn am fiosrachadh sin a phròiseasadh. Tha seo a’ toirt a-steach mion-fhiosrachadh mu na roghainnean agad, inneal, agus gnìomhachd air-loidhne. Bidh an làrach-lìn a’ cleachdadh an dàta seo gus seòladh làraich àrdachadh, sanasan a phearsanachadh, cleachdadh làraich a sgrùdadh, agus taic a thoirt do oidhirpean margaidheachd.

Is e faidhlichean teacsa beaga a th’ ann am briosgaidean anns a bheil dàta mun turas agad gu làrach-lìn. Tha iad air an stòradh air an inneal agad agus gheibhear thuca air an làrach-lìn rè tursan às deidh sin. Le bhith a’ gabhail ri briosgaidean, tha thu gu bunaiteach a’ toirt cead don làrach-lìn do roghainnean a chuimhneachadh agus eòlas brobhsaidh nas freagarraiche a thoirt seachad.

Tha e cudromach tuigsinn a’ bhuaidh a tha aig gabhail ri briosgaidean. Ged as urrainn dhaibh d’ eòlas cleachdaiche a leasachadh, leigidh iad cuideachd le làraich-lìn dàta pearsanta a chruinneachadh agus a phròiseasadh. Faodar an dàta seo a chleachdadh airson adhbharan sanasachd no a cho-roinn le com-pàirtichean malairteach.

Ma tha dragh oirbh mu do phrìobhaideachd, is fhiach ath-sgrùdadh a dhèanamh air Poileasaidh Cookies is Dìomhaireachd na làraich-lìn. Tha na poileasaidhean sin a’ mìneachadh mar a tha an dàta agad air a chruinneachadh, air a stòradh agus air a cho-roinn. Is dòcha gum bi an roghainn agad cuideachd na roghainnean cookie agad atharrachadh agus briosgaidean neo-riatanach a dhiùltadh.

Le bhith a’ riaghladh do roghainnean cead leigidh sin dhut barrachd smachd a bhith agad air an fhiosrachadh a bhios làraich-lìn a’ cruinneachadh bhuat. Le bhith a’ diùltadh seòrsaichean sònraichte de bhriosgaidean, faodaidh tu an ìre de dhàta a gheibh làraich-lìn a chuingealachadh. Ach, thoir an aire gum faodadh gum bi feum aig cuid de làraich-lìn air briosgaidean sònraichte gus obrachadh gu ceart, agus mar sin ma chuireas casg air a h-uile briosgaid dh’ fhaodadh beagan eòlas brobhsaidh adhbhrachadh.

Ann an co-dhùnadh, le bhith a’ gabhail ri briosgaidean air làraich-lìn thig na buannachdan bho bhith a’ leasachadh d’ eòlas brobhsaidh, ach tha buaidh aige cuideachd air do phrìobhaideachd. Le bhith a’ tuigsinn mar a tha briosgaidean ag obair agus ag ath-sgrùdadh do roghainnean cead, faodaidh tu co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh a thaobh do phrìobhaideachd air-loidhne.

stòran:

- Briosgaidean agus Poileasaidh Dìomhaireachd an làrach-lìn fa leth