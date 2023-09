Logaichean fiodha Àrsaidh a’ nochdadh Sgilean Adhartach Tràth dhaoine

Tha arc-eòlaichean air seann logaichean fiodha a lorg ann an Zambia a bheir dùbhlan do bharailean roimhe mu chomasan dhaoine tràth. Tha na co-dhùnaidhean, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, a 'moladh gun do thog daoine aois na cloiche structaran faisg air leth mhillean bliadhna air ais, a' nochdadh ìre de dh'fhiosrachadh agus de mhac-meanmna nach robh fios roimhe.

Chladhaich agus rinn pròiseact rannsachaidh Deep Roots of Humanity aig Oilthigh Liverpool an seann fhiodh. Thuirt an t-Àrd-ollamh Larry Barham, stiùiriche a’ phròiseict, gu bheil an lorg seo air atharrachadh a thoirt air a thuigse mu sinnsearan daonna tràth. Tha e den bheachd gun do chleachd na seann daoine sin an sgilean agus an cruthachalachd gus rudeigin ùr is mòr a thogail à fiodh.

Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd seann innealan fiodha, a’ toirt a-steach a bhith a’ cladhach mhaidean, ach b’ e an lorg as inntinniche dà phìos fiodha a bha a’ freagairt ri chèile aig ceart-cheàrnan. Bhathar a' cleachdadh innealan cloiche airson sràcan a ghearradh a-steach do na logaichean, a' leigeil leotha a bhith ceangailte ri structar. Le bhith a 'dèanamh anailis air na sreathan talmhainn anns an deach am fiodh a thiodhlacadh, cho-dhùin an sgioba gu robh e mu 476,000 bliadhna a dh'aois.

Tha fianais roimhe seo air cleachdadh fiodh daonna air a bhith cuingealaichte ri bhith a’ dèanamh teine ​​agus a’ dèanamh innealan sìmplidh. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don bheachd gun robh daoine tràth a’ stiùireadh beatha dìreach gluasadach agus a’ sealltainn gun robh iad comasach air togail nas iom-fhillte.

Chan eil adhbhar nan structaran fiodha sin soilleir. Tha meud nan logaichean a’ nochdadh gun deach an cleachdadh airson rudeigin susbainteach a thogail, ’s dòcha àrd-ùrlar airson fasgadh no structar ri taobh abhainn airson iasgach. Ach, às aonais fianais nas coileanta, tha e doirbh faighinn a-mach dè dìreach nàdar nan structaran sin no na gnèithean de sheann daoine a thog iad.

Chaidh na stuthan fiodha a ghiùlan chun RA airson mion-sgrùdadh agus gleidheadh. Nuair a bhios seo deiseil, thèid an tilleadh gu Zambia airson an taisbeanadh. Is e an dòchas gun cuir na lorgan sin beairteas air cruinneachaidhean agus gun toir iad solas air traidisean obair-fiodha ann an Zambia agus seann eadar-obrachadh daonna leis an àrainneachd.

Stòr: Naidheachdan a ’BhBC