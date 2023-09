Chaidh an cleachdadh as tràithe de fhiodh ann an togail a lorg ann an Zambia

Tha arc-eòlaichean air faighinn a-mach mar a chleachdar fiodh as tràithe ann an togail ann an raon tuile aig mullach eas ann an ceann a tuath Zambia. Tha an structar, a tha a’ dol air ais gu 476,000 bliadhna air ais, ro fhadalach ron ath choltas aithnichte de fhiodh ann an togail. Bha an eag fiodha, a chaidh a dhèanamh a dh’aona ghnothach le bhith a’ cleachdadh dòighean sgrìobadh is sanasachd, a’ ceangal dà phàirt agus chaidh a lorg ri taobh grunn innealan fiodha ann an lagan loch làn uisge. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt dùbhlan don bheachd nach robh ach Homo sapiens comasach air cruth-tìre atharrachadh.

Is ann ainneamh a tha gleidheadh ​​​​fiodha mar thoradh air lobhadh, ga dhèanamh duilich faighinn a-mach cò às a thàinig obair-fiodha. Ach, tha sleaghan fiodha air an glèidheadh ​​ann an suidheachadh bog ann an Sasainn agus sa Ghearmailt, a’ dol air ais ceudan mhìltean bhliadhnaichean. Tha pìos fiodha bho chionn 780,000 bliadhna a chaidh a lorg ann an Israel air a mhìneachadh mar an inneal fiodha as sine a tha aithnichte. Ged a tha gainnead fianais air obair-fiodha tràth san ro-eachdraidh, tha lorg Kalambo a’ toirt seachad tòrr pìosan fiodha obraichte, a’ moladh raon farsaing de chleachdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith nas fhaide na armachd.

Tha adhbhar an structair fhathast neo-aithnichte, ach tha an luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gum faodadh e a bhith air a bhith na àrd-ùrlar no slighe-coiseachd ann an àrainneachd ri taobh na locha. Cha deach cleachdadh structarail sam bith eile de fhiodh a lorg ann am Paleolithic Afraganach no Eurasianach, ach a-mhàin log eile le notched a chaidh a lorg roimhe air an aon làrach 70 bliadhna air ais.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ cur ri eachdraidh arc-eòlais inntinneach Zambia. Roimhe sin, chaidh claigeann hominin ris an canar Kabwe Man, Homo heidelbergensis, a lorg ann an Kabwe. A’ dol air ais timcheall air 300,000 bliadhna, bhris am Fear Kabwe an teòiridh sreathach mu mean-fhàs daonna agus nochd e gu robh iomadh loidhne daonna co-shìnte ann. Ged is dòcha nach eil an claigeann ceangailte gu dìreach ris an structar fiodha, tha e fhathast na thagraiche làidir.

Tha dearbh-aithne luchd-cruthachaidh an structair agus am pailteas innealan fhathast mì-chinnteach, leis gu robh diofar ghnèithean hominin ann an Afraga aig an àm sin. Ach, bha sgìre Kalambo na mheadhan gnìomhachd airson grunn dhreachan hominin, nam measg Homo heidelbergensis agus is dòcha Homo naledi. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus na dìomhaireachdan mu dheidhinn cleachdadh fiodha as tràithe a tha aithnichte ann an togail ann an Zambia fhuasgladh.

