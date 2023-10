Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Brown air so-leòntachd a nochdadh ann an ChatGPT aig OpenAI, a’ sealltainn gum faodar chatbots a làimhseachadh gus dèiligeadh ri cuspairean taboo le bhith dìreach a’ cleachdadh cànan eile seach Beurla. Tha liosta de chuspairean toirmisgte aig ChatGPT, mar a’ mhòr-chuid de chatbots, a dhiùltas e a dheasbad. Ach, le bhith a’ dol a-steach gu sgiobalta ann an cànan nach eil air a thrèanadh sa mhodail bhunasach, faodar na sìoltachain a sheachnadh. Mar eisimpleir, nuair a chaidh fios a chuir a-steach ann an Zulu ag iarraidh molaidhean air mar a ghoideadh tu bho stòr gun a bhith air do ghlacadh, thug ChatGPT seachad comhairle chuideachail anns an aon chànan. Tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air na dùbhlain a tha an lùib a bhith a’ tuigsinn rùn daonna agus na h-oidhirpean a tha daoine deònach a dhèanamh gus AI a mhealladh.

Ann an naidheachdan AI eile, thathas a’ cleachdadh innealan AI Google gus smachd a chumail air solais trafaic ann an grunn bhailtean air feadh an t-saoghail fo Project Green Light. Is e an t-amas dàta trafaic fìor-ùine a chleachdadh, air a tharraing bho Google Maps, gus sruth trafaic a bharrachadh, èifeachdas adhartachadh, agus sgaoilidhean a lughdachadh. Fhad ‘s a tha coltas gu bheil am pròiseact gealltanach, tha draghan air èirigh mu chom-pàirt Google ann an leithid de shiostaman smachd.

Dhaibhsan a tha air an sàrachadh le sreathan còdaichte, tha an artaigil a’ toirt seachad mìneachadh air Àireamhan Aithneachaidh Carbaid (VINn). Bidh VINn, anns a bheil 17 caractaran, a’ nochdadh fiosrachadh mu dhùthaich tùsail carbaid, neach-dèanamh, modail, trèana dràibhidh, bliadhna mhodail, còd planntrais, àireamh toraidh, agus eadhon a’ toirt a-steach checksum gus casg a chuir air mealltaichean.

Ann an raon inbhean, thachair cuirmean connspaideach de “Latha Inbhean na Cruinne” air cinn-latha eadar-dhealaichte a rèir na buidhne. Chunnaic ANSI, NIST, agus ASTM an latha air 12 Dàmhair, agus chomharraich ISO, IEC, agus ITU 14 Dàmhair mar an comharrachadh. Tha xkcd gu h-èibhinn a' glacadh an t-suidheachaidh seo.

Ann an nota nas aotroime, tha an suaicheantas Bluetooth air aithne oifigeil fhaighinn bho Thaigh-tasgaidh Nàiseanta na Danmhairg, 26 bliadhna às deidh dha gabhail ri rune rìgh na Danmhairg Harald Bluetooth. Thathas a’ toirt iomradh air claonadh nan Lochlannach airson far-ainmean litireil agus uaireannan mì-mhodhail, mar a chithear le athair Harald “Gorm the Old” agus an neach a thàinig às a dhèidh “Sweyn Forkbeard,” còmhla ris na h-ainmean èibhinn dìreach mar “Ivar the Boneless” agus “Eystein Foul-fart. ”

